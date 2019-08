"Hay cuestiones que solo pueden ser escuchadas así", dice activista en Congreso de la CDMX

Giorgiana Martínez Garnelo, presidenta de la Fundación "Jóvenes por México", dice no estar de acuerdo con la violencia que ocurrió la semana pasada en la Ciudad de México, "pero desgraciadamente, hay cuestiones que sólo pueden ser escuchadas así, sobre todo porque diariamente nueve mujeres son asesinadas", señala.

Durante la última sesión del Primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México, efectuado en el salón de Plenos del Congreso local, la joven "activista y luchadora de los derechos humanos", como ella se define, sostuvo en entrevista con EL UNIVERSAL que no justifica la violencia, "pero creo que si nosotras no alzamos la voz, quién lo va hacer por nosotras. Creo que era una cuestión necesaria", comenta sin perder detalles de la sesión.

Incluso, destaca que en esta última sesión de las 66 mujeres que fueron seleccionadas, cerca de 300 para conformar este Primer Parlamento, "vengo vestida de morado diamantinado, precisamente en solidaridad con todas las mujeres de México porque he visto y sufrido la violencia hacía nosotras", dice mientras muestra su elegante vestido.

Casi con llanto revela que en comparación con otros países, sobre todo de Europa, "la violencia que se genera en México en contra de las mujeres, es completamente distinta. Aquí una encuentra muchas trabas en todos los sentidos, cuando en el extranjero es un trato abierto, como ocurre en España. Aquí es mucho más difícil y complicado para la mujer abrirse espacios y participar", dice.

-¿Para ti fueron necesarias esas movilizaciones, sobre todo la que ocurrió el pasado viernes?

-Sin lugar a dudas --responde de inmediato--. Creo que si nosotras no alzamos la voz, quién lo hace por nosotras, nadie. Tiene que haber más cosas, acciones, como este evento, donde participen las mujeres, para levantar la mano y, sobre todo, para realmente gestionar las iniciativas legislativas con perspectivas de género e inclusión, que muchos organismos dentro del gobierno no lo tienen.

"Esto habla de que nosotras tenemos que levantar la voz cada que podamos y aprovechar este tipo de espacios. Pero te aclaro, no estoy en contra, pero tampoco a favor de una violencia de este tipo. Pero desgraciadamente hay situaciones que ameritan que se escuche de esta manera", insiste la activista.