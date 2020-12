"Hay diálogo con gobierno, pero se debe colaborar"

El presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, reconoce que aunque existe un diálogo permanente con el gobierno federal, hay consenso únicamente en algunos temas.

Por ello, afirmó que, como siempre lo ha hecho el sindicato patronal, se señalarán las acciones de gobierno que no generen desarrollo al país, pero se aplaudirá aquello que sea en favor de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que el organismo está de acuerdo en disminuir la pobreza, combatir la corrupción y manejarse con austeridad, pero se difiere respecto a las estrategias o acciones para lograr esas metas. Se va a mantener el diálogo respecto a la subcontratación u outsourcing, porque hay varios puntos aún por definir sobre el esquema, que es muy importante para los trabajadores y la competitividad del país.

Por ello, agregó, se debe seguir negociando la propuesta de reforma en la materia, a pesar de que esta semana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos empresariales firmaron un convenio con el gobierno federal. "Todavía tenemos que discutir el tema, por eso [en Coparmex] no quisimos firmar algo si todavía no está definido a lo que vamos a llegar. Estamos de acuerdo en objetivos finales, pero diferimos en la manera de aplicarlo. Cada organismo tiene su propia agenda", dijo.

Medina Mora, quien fue electo el jueves en asamblea general de la Coparmex para presidir al sindicato durante 2021-2022, asegura que se busca "incidir en la unidad que requiere el país, porque en un entorno donde hay críticas y descalificaciones, lo que se requiere es trabajar juntos".

El sucesor de Gustavo de Hoyos añadió que ningún problema lo puede resolver por su cuenta la ciudadanía, el gobierno, los trabajadores o el sector privado, puesto que se requiere de la colaboración y respeto, reconociendo que hay distintos puntos de vista y que todos son válidos.

"Ofrecemos diálogo con respeto y colaborar de manera conjunta para poder enfrentar los problemas económicos, de inseguridad, crisis social y de valores que se registran en el país", dijo Medina Mora. "Estamos en medio de una caída económica severa, una caída de la actividad económica que se espera de 9%, derivada de la crisis de salud. Esto también ha generado una crisis en el empleo".