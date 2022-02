"Hay diplomáticos mexicanos muy serviles acostumbrados a la sumisión", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que hay diplomáticos e internacionalistas mexicanos que son "muy serviles", acostumbrado a la sumisión, y que no actúan de conformidad con la política exterior de México.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que estos diplomáticos e internacionalista se sintieron ofendidos con sus declaraciones al plantear una pausa en las relaciones de México con España.

"Nuestro diplomáticos, internacionalista hay algunos que son muy serviles, que no actúan de conformidad con los principios de nuestra política exterior y se acostumbraron en el periodo neoliberal a la sumisión.

"Ahora con esto de España, estos internacionalistas mexicanos se sintieron ofendidos porque plantee lo de la pausa. Dicen 'eso no existe en el lenguaje de la política exterior', pues sí, pero ¿cómo se entendió? ¡Rebien! y si no ya lo estoy explicando, no es ruptura de relaciones y no contra el pueblo español, es nada más una protesta, respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país", aseveró.