"Hay empresas listas para reabrir antes de junio", dice gobernador de Aguascalientes

Los estados del Bajío —Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí— le hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Salud (Ssa) para que sean flexibles con las empresas que ya están listas con protocolos y una adecuada supervisión sanitaria, a fin de que puedan reiniciar operaciones antes del próximo primero de junio, como se estableció en el decreto que se publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que hay empresas que están listas para reiniciar operaciones a partir del 18 de mayo; sin embargo, "les cambiaron la jugada" y ahora van a respetar la determinación federal.

"Esas facultades que nos plantean de tener nosotros la [capacidad] de reactivación es un gran mensaje, porque en el golpe económico que vamos a tener sí ocupamos de todos.

"Sin embargo, les pedimos que sean flexibles en cuanto al decreto para poder liberar algunas empresas antes del primero de junio. Ya están preparadas (...) ya han trabajado sus protocolos", detalló.

Martín Orozco garantizó que los mandatarios asumirán la responsabilidad, ya que no habrá un retorno completo de sectores de construcción o automotriz, sino que dependerá de la salud de la entidad y la empresa.

Está consciente, señaló, de que al haber mayor movilidad habrá más contagios, pero afirma que están todo previsto, con cercos sanitarios y equipo de reacción.

Incluso explicó que ya tuvo una conversación con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, en la que le expuso que hay empresas, sobre todo automotrices, que ya podrían reiniciar actividades antes del primero de junio, "y la funcionaria federal se comprometió a revisar el tema.

"Por parte de la Alianza del Bajío, nosotros sí tenemos las condiciones para regresar. La verdad es que los números que traemos en el tema de salud nos permiten estar en el parámetro que marca la Ssa; además, cada uno de nosotros tiene mayor información que el semáforo de [Hugo] López-Gatell", afirmó.

El mandatario panista también indicó que les queda un mal sabor de boca, porque primero el Presidente determinó que el retorno sería el 18 de mayo, pero todo se trasladó hasta el primero de junio.

"Yo hablé con la Secretaría de Gobernación y [le pregunté] que qué pasaba si el 18, 20 o 22 [de mayo] ya estábamos listos. ´Déjame checar si se podría permitir, con base en el semáforo´.

"Ojalá la secretaria nos ayude, y si no, claramente lo digo, nos vamos a aguantar. Lo único que queda [es un] mal sabor de boca, [pues] el Presidente dijo: ´Ustedes son la autoridad sanitaria, ustedes decidan, [les] damos la facultad´, pero luego mandan un decreto que la verdad vale más que la palabra, aunque sea del Ejecutivo".

En Aguascalientes, indicó, toda la cadena productiva automotriz es de 110 mil trabajadores, pero no regresarían a laborar todos el mismo día, sino que será paulatino, se medirán las condiciones.

"Estamos listos para [regresar] el próximo lunes, [pero si no hay] flexibilidad de la autoridad federal, [será] hasta el primero de junio. Las condiciones del estado en materia de salud son independientes de dónde te ponga el semáforo de [Hugo] López-Gatell. Yo estoy convencido de que Aguascalientes ha actuado bien (...) después de la Ciudad de México, somos el estado con más pruebas per cápita.

"Nosotros le apostamos a pruebas, nunca batallamos por ellas ni hemos dicho que no tenemos o que estén prohibidas; nos equipamos para muchas semanas y estamos haciéndolas. Eso me permite anticiparme", explicó

Recordó que tiene nueve hospitales y solamente 14% de camas ocupadas y 3% de terapia intensiva, por lo que mencionó la "gran necesidad" que tienen de reabrir la economía, pues el virus de ésta será más pesado que el de salud, y más "porque no hay una fecha clara de la salida de la pandemia.

"Hay una gran incertidumbre. Nos podemos quedar encerrados hasta agosto, octubre o diciembre, ya que hay un gran deterioro económico, sicológico y hasta de seguridad, porque la gente tendrá que comer y va a salir hasta a robar", lamentó.

Señaló que el pasado martes los gobernadores tuvieron una videoconferencia con secretarios de Estado y ahí les dijeron que el próximo 18 de mayo ya podrían reiniciar actividades, lo cual fue secundado por el Presidente, "y la verdad es que muchos, sobre todo [en] Aguascalientes, ya tenían varias empresas trabajando con los protocolos [necesarios], entonces ya estábamos listos.

"[El cambio] manda una mala señal, porque muchas de las empresas que ya estaban con todo arreglado para la apertura van a tener que negociar otra vez con sus sindicatos, y muchas de ésas son de capital extranjero.

"Ayer [miércoles] nosotros, en una reunión con 28 industriales de los más importantes, dimos el banderazo de salida, ya todos iban a trabajar el lunes, y ahora hay que negociar con aquellos que no lo hagan, porque el salario de los trabajadores es otro tema que debemos estar viendo", expresó.

"Nos cambiaron la jugada y la repercusión es la imagen que estamos mandando al exterior. Todas las empresas con las que me reuní son trasnacionales (...) y se están comunicando (...) y la verdad es que les dijimos que abríamos el domingo. Los protocolos están listos, que es lo más relevante, pero hoy siempre no", criticó el mandatario panista.