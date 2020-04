Hay entre 10 y 11 feminicidios cada 24 horas en México

La cifra de feminicidios cometidos diariamente no se ha detenido pese al coronavirus, se mantiene un promedio de entre 10 y 11 mujeres asesinadas cada 24 horas, y de enero al pasado martes 21 abril son 63 mil las mujeres víctimas de violencia registradas en México.

Así lo alertaron en el foro nacional virtual "Combate al feminicidio, a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia: experiencias y desafíos" magistrados de justicia de diversas entidades, legisladores y organizaciones civiles al defender la permanencia del tipo penal de ese delito en México, y su homologación en las 32 entidades.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora del Subcomisión de atención a Feminicidios de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, advirtió que la pandemia no ha sustraído de las garras de la violencia a las mujeres.

Se extiende la angustia y el terror de éstas en el interior de sus hogares y "mantenemos el promedio de 10 y 11 de feminicidios diarios además se incrementaron 60 % las llamadas de emergencia. En enero y febrero hubo 185 mil llamadas (pero un) aumento el 60% estos días".

La magistrada del 7º Tribunal Colegiado en Materia Penal, Lilia Mónica López Benítez, advirtió que la violencia crece exponencialmente, de modo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó el año pasado 890 feminicidios pero el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de violencia, registró hasta el 21 de abril 563 mil 199 expedientes electrónicos con igual número de víctimas.

Sólo en poco más de tres meses, del 9 de enero al 21 de abril de 2020, se registran 63 mil víctimas nuevas de violencia, por lo que llamó a detener la violencia con la aplicación de leyes claras, y aplicación de la justicia con perspectiva de género y educar en igualdad.

Pero eso es posible, expuso la magistrada, si se reconoce la existencia de violencia de género, donde hay poder dominante del hombre sobre la mujer y que eso está indisolublemente unido con el patriarcado, por tanto, la conclusión es que "no podemos derogar el tipo penal de feminicidio, sino que tenemos que crear una figura única homologada en todos los códigos penales o que haya un Código Penal único".

La juzgadora María Alejandra Ramos, jueza de Garantías del Distrito de Morelos, en Chihuahua, rechazó que se cuestione si debe mantenerse el delito del feminicidio en los códigos como un tipo penal autónomo o sólo una agravante en un homicidio.

"Es como preguntar ¿el fraude, robo y abuso de confianza pueden ser un mismo tipo penal y agravante según las circunstancias? Pareciera atroz y aberrante... confundir todos esos delitos es una atrocidad intelectual pero pretender confundir un homicidio de una mujer con un feminicidio pareciera que es válido. Pero si entendemos que surgen por razones distintas no habría razón para dudar. La génesis del delito, la cultura patriarcal, es diametralmente diferente".

En ese marco, el representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Antonino de Leo, recomendó al país promover un protocolo nacional para la investigación del delito de Feminicidio, con un código penal nacional homologado.

El experto alertó que mantener un tipo penal ininteligible tiene como consecuencia que la muerte de mujeres por cuestiones de género no se investiguen como feminicidios y eso es posible porque la ONU tiene identificadas discrepancias y 31 tipificaciones en los diferentes códigos de las entidades federativas, en tanto que en una no se reconoce la existencia de feminicidio sino que es agravante de un homicidio.

Por eso pidió impulsar la homologación de códigos estatales en lo que tiene que ver las circunstancias que constituyen razones de género; sanciones, homologar circunstancias agravantes, delitos relacionados con feminicidios y el agravante de homicidio por motivos de odio, discriminación e identidad de género.