Hay falta de recursos para seguridad por desaparición del Fortaseg: ANAC

El próximo año "no va haber un solo peso para seguridad de los 300 municipios con mayor número de delitos del país, por la desaparición del Fortaseg", advirtió el presidente municipal Enrique Vargas del Villar, quien además dirige la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), al tiempo que hizo responsable al gobierno federal, si se incrementa la inseguridad.

Los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos mexiquenses rendirán a partir de hoy su segundo informe de labores, el primero de ellos fue el alcalde panista de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien en su mensaje a la ciudadanía señaló el "error del gobierno federal de quitar los 4 mil millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg)".

El desempleo que deja la pandemia, dejan ver que el riesgo de saqueos e incremento en delitos el próximo año, por lo que "lo hacemos responsable, al gobierno federal, si se incrementa la inseguridad", reiteró el presidente de la ANAC.

Los 4 mil millones de pesos del Fortaseg llegaban a los 300 municipios con mayor índice de inseguridad del país, que el próximo año ya no recibirán este recurso que pierden los ciudadanos, aseveró el presidente municipal, quien reiteró que la Federación tiene la responsabilidad de brindar seguridad.

"Han declarado que la Guardia Nacional se va hacer cargo, pero la Guardia Nacional no puede sola, tiene 95 mil efectivos en todo el país y entre policías estatales y municipales somos 400 mil elementos, por ello es que se debe invertir en las policías locales, porque el próximo año va haber un gran riesgo en la seguridad municipal", aseveró Vargas del Villar.

Huixquilucan dejará de recibir 12 millones de pesos del Fortaseg, "dinero que ya tengo, somos de los pocos municipios que podemos hacer frente a esto, pero la gran mayoría de los municipios no tendrá dinero para el pago de sueldos, patrullas , armas, ni para el pago de exámenes de control de confianza", lamentó el alcalde panista.

El Fortaseg llegaba a al menos 30 municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tultitlán Coacalco, Chimalhuacán y Valle de Chalco, entre otros municipios que son los más poblados y que registran el mayor porcentaje de delitos.