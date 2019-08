Hay grupos que quieren deponer las armas: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo esta tarde de martes que el gobierno federal dialoga en lugares de Guerrero, Tamaulipas y la Huacana, Michoacán, con grupos que se han estado combatiendo unos a otros, ello, dijo la secretaria, para caminar hacia la pacificación del país.

Sánchez Cordero asistió por la mañana a una reunión de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa que busca combatir la corrupción y promover la transparencia.

Durante su discurso, Sánchez Cordero dijo:

"Compartirles también que hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y La Huacana, en Michoacán, tratando y conviviendo para poder avanzar en la pacificación del país que entre otras cuestiones, que es muy importante, ya estos grupos que al final del día se han estado combatiendo unos a otros, y han estado cometiéndose los homicidios de un grupo contra los otros, pues ya no quieren más muerte, ya quieren avanzar hacia la paz y no quieren ya estar en esta situación que en este momento se encuentran".

La dependencia precisó que la secretaria se refirió a un programa de diálogo con autodefensas en distintos puntos del país, encabezado por el subsecretario Ricardo Peralta.

Al salir, y ante medios, Sánchez Cordero respondió una pregunta sobre una posible tregua con el crimen organizado en Guerrero.

"No. Estamos dialogando, ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos, y nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia. Ellos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz", dijo.