Hay irregularidades por 544 mil mdp en administración de Peña Nieto: SFP

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), acusó que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto hubo irregularidades "monumentales e inmorales" en el ejercicio del presupuesto público, por lo que celebró la detención en España de Emilio Lozoya, exidirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual calificó como un "gran logro político y de justicia".

Al presentar el Informe de la Fiscalización de la Función Pública 2019, la secretaria señaló que la detención del extitular de Pemex es un avance "clarísimo" que, más allá del combate a la corrupción, lo es en el combate a la impunidad, y aseguró que no se volverá a tolerar el abuso y no se comentan nunca más este tipo de actos.

"Vinculado a lo que ha acontecido en esta últimas horas, que es el relacionado con el director General de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, donde se identificaron diversas irregularidades en la compra de Fertinal. Que quede claro, se defraudó al Estado y por eso ya se inhabilitó al responsable por 15 años y multas por más de 3 mil 800 millones de pesos".

"Celebramos por ello la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien también inhabilitó esta nueva Función Pública y en esta nueva etapa de la vida pública del país esto es un avance clarísimo, más allá del combate a la corrupción, lo es en el combate a la impunidad".

"No se va a volver a tolerar el abuso y la Función Pública está ahí como garantía de que estos abusos no se cometan nunca más".

Sandoval Ballesteros reconoció el trabajo hecho en esta detención el realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) "por este gran logro político y de la justicia".

Acompañada de Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), y por Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), la secretaria detalló que se han realizado más de 2 mil 500 auditorías, que han resultado en realizar más de 10 mil observaciones asociadas a 544 mil millones de pesos, y que ha dado origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas o informes de irregularidades.

"Durante el anterior gobierno hubo irregularidades de todo tipo, irregularidades monumentales e inmorales en el ejercicio del presupuesto y hemos ido develando poco a poco cómo se fueron dilapidando los recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población y hemos tratando de ir generando soluciones, correcciones y correcciones, evidentemente al mismo tiempo, los procesos sancionatorios correspondientes".

Acusó que "se desvalijo al sector púbico" para transferir bienes del Estado a manos de privados, por lo que, aseguró, la obra pública en el neoliberalismo fue un mecanismo de corrupción depredadora, antes que una forma de inversión social o económica.

"Nadie puede olvidar la estela de la corrupción, el socavón del neoliberalismo o el tren del despilfarro que caracterizó la obra pública de las pasadas administraciones"

Como ejemplo, Irma Eréndira Sandoval señaló que en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, se practicaron 13 auditorías y 18 verificaciones de calidad, en las que se determinaron 127 observaciones, con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 18 mil 665.9 millones de pesos.

"Las observaciones más relevantes son anticipos pendientes de amortizar y/o recuperar por 6 mil 211 millones de pesos; trabajos ejecutados sin contar con la comprobación documental de su ejecución por un monto de 3 mil 172.6 millones de pesos y gastos indirectos no justificados por 3 mil 49.6 millones de pesos, entre otros".

También resaltó que en el convenio de concertación de acciones para la modificación del trazo de la carretera Federal 200, Manzanillo – Puerto Vallarta, se modificó la vialidad para evitar, supuestamente, accidentes, quedando a cargo de una empresa privada los gastos de construcción a cambio de entregarle el derecho de vía del trazo actual.

"Se determinaron posibles actos de corrupción debido a que se pretendió beneficiar a un particular con un bien propiedad de la nación. En la actuación de la empresa, se observó dolo y engaño. En la visita efectuada al sitio, se constató que se construyó la vialidad modificando el trazo original, sin respetar el derecho de vía, para liberar terrenos colindantes con la playa, que pretendían ser utilizados en un proyecto turístico de la misma empresa.

"Se recomendó a la SCT realizar el proceso de nulidad del convenio sin derecho a indemnización, protegiendo los intereses de la nación".