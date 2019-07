Hay mano negra, asegura AMLO

Ciudad de México.- Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "hay mano negra" en el motín realizado por un grupo de elementos de la Policía Federal y aunque reiteró que tiene derecho a manifestarse, "no es una causa justa".

"Es importante que todos conozcan la información, sobre todo los que actúan de buena fe: hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo; no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver este asunto, porque no se está cometiendo ninguna injusticia", aseguró.

Señaló que no ha despedido a ningún Policía Federal, sino que 10 mil elementos han pasado la prueba y se están incorporando a la Guardia Nacional. "Otros, no sólo porque no pasan la prueba (...) no quieren que los examinen oficiales del Ejército o no están en buenas condiciones o no tienen conductas aceptables, sino que tienen problemas de salud, por eso no van a poder estar en la Guardia Nacional".

Señaló que los elementos inconformes pueden manifestarse el tiempo que quieran, pues no van a ser reprimidos, "porque ya no estamos en los tiempos de antes, no somos iguales a los sexenios pasados".

Afirmó que esa institución se echó a perder en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y por eso las manifestaciones.

"Hay muchas resistencias, porque estaba mal lo de la Policía Federal, se echó a perder sobre todo cuando pasó a Gobernación [en el sexenio anterior], ahí se relajó la disciplina y cometieron muchos abusos, entonces estaban malacostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba".