"Hay más de 300 mil pruebas reactivas para diagnosticar Covid", asegura López-Gatell

México cuenta con un abastecimiento de 300 mil pruebas reactivas para diagnosticar Covid-19 aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Cuestionado acerca de si el número de casos del nuevo coronavirus ha disminuido debido a que se hacen menos pruebas reactivas, el funcionario aseguró que en el país se hacen pruebas reactivas a personas con sintomatología, enfatizó en que existe abasto suficiente.

"Nos parece una inquietud legítima, la gente identifica que disminuyen las pruebas y disminuye el número de casos, quizá no se ponen a pensar que puede ser al revés: disminuye el número de casos y por lo tal el número de pruebas. Dejar claro que tenemos un abastecimiento de más de 300 mil pruebas y las mandamos a entidades, conforme se necesiten más, habrá más pruebas".

Agregó que la República mexicana sigue una política de pruebas que consiste en realizarla en aquellas personas que tengan síntomas del virus, pero también en el sector privado, quienes tengan curiosidad de tener el virus, se la pueden realizar bajo un costo.

"Desde antes de tener el primer caso, la política consiste en quien tenga síntomas hay que hacerles pruebas, inmediatamente se tienen que poner en aislamiento preventivo y sin esperar resultado, se tienen que estudiar a contactos, lo hemos hecho, las pruebas por lo tanto se hacen a partir de la identificación de personas enfermas, no de una demanda voluntaria de si quiero saber si tengo o no la enfermedad".

López-Gatell Ramírez mencionó que en otros países que están orientados por los servicios privados se salud la sociedad se hace pruebas reactivas para conocer su estado de salud, pero en México no ocurre así.

"En México, los servicios privados han ofrecido pruebas con un costo, porque la gente tiene necesidad de saber si tiene o no el virus aún sin presentar síntomas. La probabilidad de que una prueba salga positiva en asintomáticos es baja, por lo tanto la eficiencia sería baja, en resumen, conforme disminuye el número de enfermos, disminuye el número de casos, porque las pruebas se hacen atendiendo a personas enfermas".