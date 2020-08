"Hay notorias diferencias entre videos de mi hermano y caso Lozoya", dice AMLO en Aguascalientes

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay "notorias diferencias" entre las grabaciones en las que se observa a su hermano Pío López Obrador recibir dinero de David León con los casos de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna, debido a que el monto del dinero es algo que no es comparable.

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), se trató de una "extorsión", "de mordidas" y lo que se observa en los videos de su hermano, que este jueves difundió el periodista Carlos Loret de Mola, se trata de aportaciones para fortalecer su movimiento.

"En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos (Lozoya y García Luna). No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparable.

"Sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos. No sólo es eso, es el fin del hecho que se está ventilando. En aquellos casos, que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es ´mordidas´ para obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción.

"En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente", señaló el Presidente.

"La Revolución Mexicana también se financió con la cooperación del pueblo", agregó.

En las instalaciones de la Zona Militar 14-A, manifestó que al igual que su movimiento, la Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo.

"Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones. La Revolución Maderista costó alrededor de 700 mil pesos de aquellos tiempos; tan es así, que fue parte de los acuerdos cuando triunfa el Maderismo en Ciudad de Juárez, que se tenía que devolver ese dinero a los que habían aportado para hacer la Revolución.

"Aportaron para que se compraran armas, para que se publicaran manifiestos, para contratar abogados que liberaran a los presos injustamente detenidos, y una vez que se establece el gobierno interino de De la Barra, se discute el tema en el Congreso y se resuelve devolver los 700 mil pesos a la familia Madero, a Gustavo Madero. Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente", refirió.