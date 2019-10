"Hay nuevas denuncias en caso Odebrecht", afirma fiscal Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, indicó que hay una serie de nuevas denuncias en el caso Odebrecht en las que están trabajando para poder unirlas, y conforme las vayan teniendo las vayan judicializando.

Señaló que la información de estas nuevas denuncias viene de la colaboración que sostienen con otros países involucrados en el caso, por lo que la investigación va muy bien.

"En el caso específico del procedimiento que se tenía en la procuraduría y que pasó a la Fiscalía, nosotros ya hicimos las judicializaciones correspondientes, tenemos las órdenes de aprehensión, fueron alertadas las personas, están fuera del país. Interpol a nivel mundial nos está ayudando y nos está dando buenos resultados, se ha cumplido absolutamente".

En conferencia, y sobre el tema del exlíder del Sindicato Petrolero, Romero Deschamps, Gertz Manero explicó que hay siete denuncias, y que algunas de ellas vienen de grupos sindicales que son antagónicos a Romero y al grupo que está en control de ese sindicato.

Pero que por el momento no han podido proceder hasta que la dirigencia en turno, de lugar a una presunción de delito, pues las denuncias por rendición de cuentas por parte de sindicalizados deben pasar primero por la dirigencia, indicó.

"Es decir, es la dirigencia de un sindicato, cualquiera que sea, cuando hay un grupo de miembros de ese sindicato le tiene que exigir a su dirigencia la rendición de cuentas. Los juicios no se ganan haciendo denuncias, los juicios se ganan demostrado y probando los hechos que son delictivos", precisó.

En cuanto a las denuncias del exministro, Eduardo Medina Mora, el fiscal comentó que ahorita se encuentran en la fase en que el acusado presenta pruebas sobre lo denunciado.

"Cuando hay una denuncia como la hubo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nosotros tenemos que darle a la parte que está denunciada todo el derecho a poder aportar las pruebas que tenga para esclarecer su situación, mientras que eso no se lleve a cabo, nosotros no podemos hacer una imputación previa, porque sería tanto como decidir antes de tener las pruebas suficientes", expresó.