Hay orden de aprehensión contra extitular de SSPC de Tabasco, revela Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno del hoy senador de Morena, Adán Augusto López, y quien se encuentra prófugo de la justicia.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que el Gabinete de Seguridad está ayudando a la investigación y localización del exsecretario estatal.

"Son ambas (carpetas de investigación) de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General", dijo la mandataria federal.

"¿De la Federal también está investigando?", se le insistió.

"Sí. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión", respondió

Señaló que la próxima semana, cuando el Gabinete de Seguridad federal acuda a la conferencia mañanera, se podrán dar más detalles al respecto, pero también pidió a la Fiscalía de Tabasco brindar información, pues indicó que también tiene una carpeta de investigación contra el exsecretario estatal.

"Es importante que lo conteste el Gabinete Seguridad, ellos son los responsables. A veces la gente pregunta: ´¿por qué no se ha detenido a esta persona, que la gente sabe por dichos que está vinculado con algún grupo delictivo? Porque se requieren pruebas que puedan constituir una carpeta de investigación. ¿Qué se hace para tener pruebas? Investigación de la Fiscalía, principalmente, sea estatal o federal y coadyuva todo el Gabinete de Seguridad".

En Palacio Nacional, la presidenta remarcó que una vez que se abre la carpeta de investigación y se tienen pruebas suficientes, se solicita a un juez la orden de aprehensión, y el juzgador determina si la concede o no.

"Lo que ha pasado en nuestro país es que aunque haya carpetas de investigación, cuando se tienen todos los elementos, luego el juez no otorga la orden de aprehensión o libera a los delincuentes. Más allá que se tuviera un indicio, lo importante es la carpeta de investigación que obra en una Fiscalía. Todo eso y los tiempos lo puede informar el Gabinete de Seguridad".