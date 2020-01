Hay otras opciones antes de rifar avión presidencial: Jiménez Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que hay otras opciones "viables", antes que someter a una rifa el avión presidencial TP01, que volverá a México luego de no poder venderse en los Estados Unidos.

Al ser cuestionado por la posible rifa que anunció el presidente en su conferencia matutina de este viernes, Jiménez Espriú reconoció que no sabía del tema, pero consideró que hay mejores opciones para obtener recursos de la venta de ese avión.

"Se va a subastar, rifa es (comprar) un boleto y usted se lo gana, eso no. [...] Ah, eso no lo sabía, pero yo creo que hay otras (opciones) más próximas, pero vamos a ver", dijo.

Por la mañana, López Obrador informó que una de las opciones para vender el avión presidencial podría ser rifarlo entre los mexicanos, con la venta de seis millones de cachitos, con un valor de 500 pesos, cada uno.