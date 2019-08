Hay pruebas de que policías no agredieron a periodista: comisionada de Seguridad

La comisionada de Seguridad de Morelia, Julisa Suárez Bucio, expuso este miércoles que cuenta con elementos probatorios para confirmar que la periodista Mitzi Yanet Torres Quintero no fue agredida por policías municipales.

Torres Quintero indicó que la madrugada del 20 de agosto pidió ayuda a los números de emergencia, porque presuntamente la habían intentado violar.

La reportera afirmó que los policías que acudieron a su llamado, lejos de apoyarla la agredieron y la detuvieron, por lo que presentó denuncias contra los oficiales.

Los tres oficiales fueron suspendidos de sus funciones operativas, hasta en tanto no concluyan las investigaciones.

Este día, al salir de un acto público, la comisionada informó que el Ayuntamiento de Morelia presentó evidencias que contradicen lo señalado por Mitzi Torres.

Adelantó que esas evidencias ya están en manos de la Fiscalía del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde la reportera presentó sus denuncias.

"Tenemos todo (videos); desde el principio, hasta que ella egresa", reiteró la funcionaria municipal.

Eso, insistió, garantiza en toda la grabación de que ella en ningún momento fue ni golpeada ni vejada, ni con las afirmaciones que ella (Mitzi) señala.

Cuestionada sobre si los golpes que presentaba la mujer ya los traía cuando fue arrestada, Suárez Bucio dijo que no podía dar detalles para proteger el procedimiento.

"Tenemos los elementos suficientes que ya aportamos para acreditar que los agentes no golpearon a esta persona ni tampoco generaron una vejación en su contra", reiteró.

"No estoy diciendo que (Mitzi) mintió; está planteando su postura; nosotros estamos planteando la parte que nos compete", reiteró la encargada de la seguridad de Morelia.

Julisa Suárez dijo estar de acuerdo, si fuera necesario, exponer a grupos feministas los videos que demuestran que Mitzi no fue objeto de violaciones a sus Derechos Humanos.

"Me sumo al planteamiento; lo ratifico, pero además también debemos ser muy cautelosos por el hecho de no poner en riesgo el mismo procedimiento", enfatizó.

Destacó que lo que aquí están en juego son los derechos de la probable víctima y de las mujeres policías acusadas por la reportera.

Finalmente, la comisionada aclaró que en caso de que la versión de la periodista sea desmentida, serán los policías acusados de la agresión, quienes determinen si proceden legalmente o no, en contra de Torres Quintero.

Sostuvo que los señalamientos no son contra la institución, sino contra los agentes involucrados y por eso los elementos serán quienes decidan qué harán, en su caso.