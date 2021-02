Hay que cerrar el campamento de migrantes de Matamoros, dice Roberta Jacobson

Washington, EEUU (EFE).- Estados Unidos procesará de forma "prioritaria" a los migrantes varados en el campamento de Matamoros, en la frontera con México, para que se "cierre" cuanto antes ese campo, dijo este viernes en una entrevista telefónica con Efe la coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur, Roberta Jacobson.



La exembajadora en México y ahora asesora del presidente Joe Biden dio detalles sobre el nuevo sistema por el que el Gobierno estadounidense empezará a permitir la entrada en el país, a partir del 19 de febrero, de unos 25,000 migrantes con casos activos bajo el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés).

Ese programa creado hace dos años por el Gobierno de Donald Trump ha enviado a más de 60,000 indocumentados que cruzaron la frontera sur de EE.UU. a esperar en México sus citas con tribunales de migración, y para acabar con él, la Casa Blanca procesará gradualmente a aquellos que aún tienen casos activos, que tendrán que registrarse antes en una web y dar negativo en un test de covid-19.

PREGUNTA: El Gobierno de Biden ha dicho que se procesará a unos 300 migrantes afectados por el MPP cada día en tres puntos de entrada en la frontera. ¿Podemos esperar que el primer día ya se procese a 300 personas?

RESPUESTA: Seguro que no, no vamos a empezar con 300 en el primer día. (En los próximos días) Vamos a anunciar en cuáles de las puertas de entrada vamos a procesar migrantes (...) y vamos a anunciar exactamente cuál es el sitio web para escribir o registrar a los migrantes que piensan que tienen un caso pendiente. Pero es seguro que vamos a empezar de pequeño, porque vamos a llegar a los 300, pero no en el primer día.

HASTA 600 MIGRANTES AL DÍA

P: ¿El objetivo es procesar a 300 migrantes al día en total, o en cada punto de entrada que se habilite en la frontera?

R: Cuando tengamos un ritmo tranquilo y eficaz, estamos hablando de 300 en cada uno de los dos puestos de entrada grandes, así que estaremos llegando hasta 600 (migrantes que entrarán cada día).

P ¿Cuándo se puede esperar que se anuncie esta página web, o este portal virtual donde pueden presentar sus solicitudes los migrantes?

R: Lo más rápido posible, la verdad es que esto depende de la organización internacional (...). Ellos están trabajando fuertemente para tenerlo listo y anunciado lo más rápido posible, porque lo ideal sería haberlo anunciado ayer, pero lamentablemente no estuvo listo.

P: ¿Puede identificar a esa organización internacional y las otras que están implicadas?

R: Prefiero no mencionar exactamente cuáles hasta que ellos estén listos para recibir, pero estamos trabajando con agencias de las Naciones Unidas al lado mexicano, para inscribir y procesar los migrantes, y vamos a trabajar con ONG estadounidenses al lado estadounidense, cuando entran los migrantes.

PUEDEN SER MENOS DE 25,000

P: ¿Cuánto cree que puede pasar hasta que entren los 25,000 migrantes con casos activos? ¿Podría ser para el verano?

R: Eso depende realmente de qué tipo de problemas surjan durante la inauguración e implementación del sistema. Si podemos llegar a esos 300 en las dos puertas de entrada muy rápido, entonces quizá después podemos ampliar las puertas de entrada más que esas dos, a otros lugares. Y mucho depende de la capacidad de las agencias al lado americano, porque si las ONG no tienen lugar para los migrantes, para procesarlos antes de que ellos viajen a su destino último, nosotros entonces tenemos que bajar un poquito el número que pasan. También podemos decir que bajo la situación de pandemia en que estamos, es mucho más difícil de lo que sería normalmente. Así que yo espero que podemos procesar el número máximo, con el apoyo y cuidado a la salud pública. Ahora bien, los 25,000 son el número de personas que tienen casos pendientes. No sabemos si todos van a registrar, o si vamos a procesar todos los 25,000, pero ese es el compromiso al principio del programa.

ES "PRIORITARIO" PROCESAR A LOS MIGRANTES DE MATAMOROS Y CERRAR EL CAMPO

P: ¿Hay algún plan para ayudar de forma más inmediata a la gente que sigue en campamentos en la frontera, como el de Matamoros, mientras se procesa la entrada de los migrantes? Allí ha habido secuestros, violaciones y otros crímenes.

R: Dentro de los casos en que nosotros estamos trabajando con el Gobierno de México, la situación de los migrantes en el campo de Matamoros es una de las cosas más preocupantes. Por eso hemos dicho que hay criterios para a quién vamos a procesar más temprano, y uno de los criterios es por cuánto tiempo has sido inscrito en el MPP (...). Pero segundo, y esto es muy importante, es la prioridad por vulnerabilidad. Sí sabemos que hay muchísimos en el campo en Matamoros que podemos decir francamente que están en una situación de vulnerabilidad, ellos pueden tener prioridad en el sistema de implementación del programa. Estamos enfocándonos en el campo de Matamoros para asegurarnos que procesamos la gente allá tan rápido como sea posible, porque sabemos que es una situación muy, muy grave, y el Gobierno de México también es muy consciente de que tenemos que movernos en ese lugar. Alguien me explicó el otro día que MPP empezó en San Diego y después se movió por la frontera, y ellos tenían el miedo de que quizás la gente en Matamoros pueden ser los últimos, y no los primeros. Pero esa no va a ser la situación, porque sabemos muy bien que tenemos que actuar sobre Matamoros como caso prioritario.

P: ¿Qué papel va a tener concretamente el Gobierno de México?

R: Estamos trabajando con el Gobierno de México para asegurar que ellos trabajan muy de cerca con las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en Matamoros, si estamos procesando a gente de ese campo, (el objetivo es) que no llenen de nuevo ese campo y que haya seguridad para cerrar ese campo y encontrar nuevos lugares para alojar a las personas, en albergues u otros lugares que serían muchos más seguros y mejores para su salud. Estamos trabajando con ellos en asegurar que la gente tiene sus papeles, identificación y todo eso antes de llegar al proceso de cruzar la frontera. Hay muchas maneras de cooperación, y hasta ahora puedo decir que estamos muy alineados y trabajando muy fuerte no solo con la Cancillería, sino también con INAMI (Instituto Nacional de Migración) y otros.

EL RETO DE REGISTRAR A LOS MIGRANTES

P: Cuando se abra el proceso de registro virtual de estos 25,000 migrantes con casos activos, ¿cómo van a conseguir avisarlos a todos, si en muchos casos no tienen acceso a Internet? Puede que algunos no estén ni siquiera en la frontera. ¿Cómo se les va a encontrar?

R: Vamos a trabajar con todas las organizaciones internacionales y ONG en México y América Central, para tratar de difundir la información de que ya está abierto, dónde y cómo pueden registrarse, etcétera. Se pueden registrar por el sitio web y también por teléfono, para la gente que no tiene Internet. Sería muy necesario utilizar los medios de comunicación para difundir el mensaje y también las redes sociales. Sabemos muy bien que grupos como ACNUR, Organización Internacional de la Migración (OIM) y otros, UNICEF, etcétera, sí tienen sus propias redes de información para utilizar Whatsapp, y Twitter y Facebook (...). Vamos a utilizar todas las maneras para difundir el mensaje, porque sabemos muy bien que estamos confrontando una situación en la que los criminales están mandando los mensajes a veces mucho más rápido que nosotros.

P: ¿Cómo van a contener el efecto llamada, para que esto no se perciba como que la frontera está abierta a cualquier migrante?

R: Es importante asegurar que publicamos al máximo la información correcta y que la gente no escucha, francamente, los rumores y mensajes de los criminales. Es algo muy difícil, porque la red informal y de los criminales es muy ágil, y funciona, y bueno, si la gente está desesperada, quiere escuchar, quiere creer. Vamos a (...) empujar el mensaje de que ahora no es el momento de llegar a la frontera. Que ese sistema de registro y de tener una cita con lugar y hora es la única manera de cruzar, y que se puede poner en peligro usted y la familia, si llega a la frontera y trata de cruzar sin ser parte de ese programa. La situación en la frontera no ha cambiado, está todavía para viajes esenciales solamente, y vamos a continuar implementando nuestras leyes en la frontera, así que la gente realmente no debe llegar ahora.

LA REFORMA DEL SISTEMA DE ASILO

P: El presidente Biden dijo que tardaría unos seis meses desde su llegada al poder en restablecer del todo el sistema para solicitar asilo en la frontera con México. ¿Cree que se puede mantener ese calendario, que para finales de julio se habrá reformado el sistema de asilo?

R: La verdad es que yo no sé, porque no trabajo todo mi tiempo en el sistema interno de los Estados Unidos, yo sé que la tarea de reformar y acelerar nuestro sistema de asilo es una tarea enorme que tenemos, necesitamos más personas, más expertos, más lugares para procesar personas, y francamente lo que fue dejado por la anterior Administración fue muy difícil. Yo no sé si se reformará totalmente el sistema de asilo en seis meses, pero eso es el reto que tenemos. Estamos muy comprometidos a hacer los cambios al sistema migratorio lo más rápido que sea posible.

P: Actualmente se sigue devolviendo a México a la mayoría de los migrantes que llegan, debido a la pandemia, bajo el proceso conocido como Título 42. ¿Cuándo podemos esperar que se acabe con el Título 42, que han criticado muchas organizaciones?

No lo sé. Esto es algo que la gente de la Administración está consultando y hablando con gente de CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades), y yo no puedo predecir cuándo eso ya no sería necesario.