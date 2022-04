Hay que quitar el semillero de jóvenes halcones a los capos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó su política social que busca un estado de bienestar en el país con el otorgamiento de becas y trabajo como aprendices como la vía para quitarle el semillero de jóvenes que son contratados como halcones por los capos de la delincuencia.

Durante la conferencia mañanera en el Museo Naval del Puerto de Veracruz, dijo que el estado de bienestar "nos ayuda mucho para garantizar la paz y la tranquilidad" porque quienes piensan que todo es mano dura y "se burlan cuando digo abrazos no balazos" pero no se avanza mucho solo con medidas coercitivas.

Insistió en que el verdadero combate a la delincuencia organizada "es quitarles a los jóvenes, que no tengan un semillero, que ya nadie quiera trabajar de halcón porque se va a pagar para estar informando y ahí comienzan una carrera delictiva".

"Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social", apuntó el mandatario.

Destacó que nunca se hacía nada por atender las causas de la violencia en el país, ni para atender a los jóvenes por lo que su gobierno estableció el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" lo cual ha permitido después de tres años controlar y lograr una baja en los delitos.

El primero mandatario informó que 52 mil 459 jóvenes en Veracruz reciben un apoyo de salario mínimo como aprendices, donde se les está capacitando.

Por otra parte, subrayó la presencia de la Guardia Nacional en Veracruz y dijo que 2023 se tiene contemplado la construcción de 12 compañías más para que se haga un total en el estado de 32, cada una con 120 elementos.

"Entonces se está territorializando la seguridad y la protección de los ciudadanos, además de las policías estatales, de las policías municipales", agregó.