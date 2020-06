"Hay que salir sin miedo al Covid"

Ciudad de México.- Aunque reconoció que todo el país se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a superar sus miedos y salir del confinamiento, porque no podemos quedarnos inmóviles.

En conferencia de prensa, a 11 días del inicio de la nueva normalidad, el Titular del Ejecutivo federal respaldó la actuación y decisiones que ha tomado ante la pandemia Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al asegurar que sería incapaz de mentir y de ocultar información para dañar a la población.

"Tenemos que vencer, no sólo la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento, sí hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba, [porque] se diga: ´Estamos en semáforo rojo´, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que hacerlo poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad".

El mandatario destacó que el regreso gradual a la nueva normalidad beneficiará a millones de mexicanos que viven al día, pero siendo respetuosos del que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa "porque lo puede hacer, porque es un investigador, es un maestro o es un empresario que puede trabajar desde su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso".