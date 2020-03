Hay que tomar sana distancia de "opinadores y falsos médicos", insiste Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población mexicana no hacer caso de las noticias falsas porque "muchos vivales" aprovechan situaciones de contingencia por el coronavirus para "salirse con la suya".

A través de un mensaje que publicó en redes sociales, solicitó aumentar la sana distancia de "opinadores, falsos médicos y de información no verificada".

La publicación estuvo acompañada de un video en donde señaló que este es el momento de confiar en las autoridades y en los mensajes que todos los días el Gobierno de México da, a través de la Secretaría de Salud.

"Muchos vivales aprovechan situaciones de contingencia para salirse con la suya. No a las noticias falsas. Aumenta tu #SanaDistancia un poco más de opinadores, falsos médicos y de información no verificada. #UnidosSalimosDeEsta #MéxicoUnido", escribió.

Mientras que en el video comentó: "Esta vez yo te quiero pedir que hagas un poquito más tus brazos y amplíes tu sana distancia de las noticias falsas, las que te están vendiendo para que tengas miedo y andes así, sospechoso, mirando a los demás y no confíes. Al contrario este es el momento de confiar en las autoridades", concluyó.