Hay resistencia de policías por acabar con vicios: Sheinbaum

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que seguirá firme para tener una policía sin corrupción o abusos y respeten los derechos humanos, "aunque hay resistencia por acabar con los vicios del pasado", lamentó.

Así respondió la titular del Ejecutivo local con respecto a la movilización que realizaron esta mañana sobre Calzada de Tlalpan y Viaducto, para liberar a dos de sus compañeros acusados de agredir a una joven en una manifestación en Polanco.

Recordó que ha brindado apoyo a los uniformados, "eso significa aumento salarial que dimos el año pasado y otro este año. Estamos trabajando todos los días para una mejor capacitación y una mejor formación", respondió.

Sobre la marcha, sostuvo que es un tema que lo definió el propio Tribunal Superior de Justicia, un juez, "no es algo que haya definido la jefa de Gobierno o el secretario de Seguridad Ciudadana", dijo.

Sin embargo, destacó que es muy importante, "comprometamos con este cambio tan fundamental, de querer la mejor policía y esto significa que respete los derechos humanos; una policía que también este en el marco de la ley, basada en la honestidad y el trabajo, por lo que diría que la gran mayoría de los policías está en este trabajo todos los días", afirmó.

A estos "buenos policías", la funcionaria les brindó su agradecimiento, "porque en estos momentos difíciles que ha pasado en la Ciudad, han estado ahí, no solamente ayudando a la población, sino atendiendo la inseguridad y se muestra en los índices delictivos. Y ahí van a tener todo el apoyo en la medida de nuestras posibilidades", aseguró.

Por ello, comentó que el propio titular de la SSC, Omar García Harfuch, informará sobre quiénes realizaron la marcha de este lunes, "pero es muy importante, el compromiso es tener una policía sin corrupción, que esté dentro del marco de la ley, sin colusión", reiteró.

Mientras que de la movilización que realizaron taxista en Zócalo capitalino, Sheinbaum Pardo informó que fue para protestar, porque no han recibido los apoyos económicos.

"Seguimos con el levantamiento del censo para que reciban los apoyos. Hay un primer censo y algunos quedaron fueron. Por eso estamos realizando otro censo, para integrarlos", aseguró.

Aunque para ello, aclaró, tienen que estar registrados en la Secretaría de Movilidad (Semovi), "de allí la movilización de protesta, pues fue parte de este proceso de censar a las personas que están recibiendo o que van a recibir su apoyo por parte del Gobierno de México y que tienen que ser validados por la Semovi", dijo.