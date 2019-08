"Hay suficiente medicamento en el Instituto de Cancerología"

"No hay desabasto de metrotexato en el Instituto Nacional de Cancerología", afirmó el doctor Abelardo Meneses, quien dirige este centro. Durante una conferencia de prensa en el Cuarto Foro de Líderes contra el cáncer, el médico hizo esta afirmación al cuestionarlo sobre las protestas registradas el lunes por los padres de niños con este padecimiento.

Aseguró que hay un abasto constante por parte de los proveedores y en caso de que por alguna razón falte el medicamento, es surtido lo más rápido posible. Esta semana padres de niños internados en los Hospitales Federico González y 20 de noviembre se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para pedir al gobierno y a la Secretaría de Salud que surta los insumos necesarios para las quimioterapias de los pequeños.

Aseguraron que por el recorte presupuestal no había suficiente medicina para atender a los niños y por eso algunos estaban muriendo. El martes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que "no hay ninguna urgencia", y que el medicamento podía ser sustituido por otro.