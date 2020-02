Hay un "diablito" que me aconseja para hacer enojar: AMLO

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre un "diablito" que le aconseja cosas, ello, mientras hablaba de una nueva iniciativa para que los asuetos en días feriados se tomen el mismo día, y no recorridos al lunes, como puentes, como actualmente ocurre en México.

Al hablar de este "diablito", el mandatario bromeó con que incluso le recomienda hablar de reelección y de la rifa del avión presidencial, para hacer enojar.

"Vamos primero a ver lo de las fechas cívicas para no empalmar. Es una decisión sobre esto que vamos a llevar a la práctica. Hay un diablito en las redes sociales que está aquí conmigo cerquita: 'Diles, diles, diles que te vas a reelegir para que se enojen, diles que vas a rifar el avión'. No, no fue el diablito. Es que de veras tenemos que fortalecer nuestra memoria histórica, es fundamental", dijo, al defender su propuesta de terminar con los puentes.

Las referencias al diablito en la cultura popular son amplias, comúnmente se trata de un diablo y un ángel que lanzan a una persona consejos opuestos, que ponen al personaje en un dilema moral.