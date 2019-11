"Hay un intento por capturar instituciones"

Ciudad de México.- Alfonso Zárate Flores, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI), advierte que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un intento de derruir y, sobre todo, de capturar las instituciones democráticas surgidas a partir de 1994.

"Lo que percibo en el último año [es un intento] por capturar las instituciones que tanto trabajo costó crear".

"El Presidente parece ignorar que la CNDH cumple un papel importantísimo frente a los abusos del poder. Si esa institución, como el INE, el Inai, el Poder Judicial o el Banco de México, ha tenido recursos excesivos y se ha despachado con la cuchara grande, hoy tenemos a funcionarios de órganos autónomos con sueldos que no se valen en un país pobre. Todo eso es corregible, pero no hay que derruir las instituciones, sino que hay que revisarlas, mejorarlas, perfeccionarlas, pero no capturarlas".

La imposición de la señora Rosario Piedra, por ejemplo, me parece grotesca y lamentable, la manera en que se incumple la ley, en un sentido y en otro.

La estrategia de este gobierno —la Guardia Nacional, el "abrazos, no balazos", el "fuchi guácala"— es inquietante, porque va a generar un fracaso total, no hay forma de que dé resultados, dijo.