Helicóptero caído en Valle Verde, el tercero del mismo modelo que pierde La Marina

Hasta que no se analicen las dos cajas negras recuperadas del helicóptero M1-17 de Armada de México que se accidentó el pasado viernes y que cobró la vida de cinco marinos y un civil, "no se podrán establecer con precisión las causas que originaron el percance", aseguró Rosendo Jesús Escalante Ilizaliturri, jefe del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina (Semar).

En conferencia de prensa para ofrecer un adelanto sobre lo ocurrido en la Sierra Gorda de Querétaro, detalló que ambas cajas, que registran voz y datos, ya están en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), para iniciar las investigaciones, que por supuesto la Marina acompañará en detalle.

Estableció que este es el tercer helicóptero de este modelo (fabricado en Rusia), que pierde la Secretaría Marina Armada de México; los otros dos accidentes de este tipo de aparatos ocurrieron en el mar de Cortés y otro en operaciones de vigilancia.

Las autoridades de la Semar ratificaron la amplia trayectoria y capacidad tanto del piloto como del copiloto de la aeronave.

El helicóptero MI-17, de fabricación rusa, que se desplomó el viernes durante las labores para sofocar un incendio en la sierra de Querétaro, estaba en óptimas condiciones y volaba con combustible suficiente, aseguró el coordinador general de Aeronáutica Naval de la Secretaría de Marina (Semar), Juan José Padilla Olmos.En conferencia de prensa, el vicealmirante explicó que la aeronave matrícula ANX-2206 salió de mantenimiento el pasado 17 de mayo y la tripulación contaba con la capacitación necesaria, la cual requiere de diversas pruebas.Indicó que el helicóptero despegó el 24 de mayo pasado, con 3 mil 500 litros de turbosina, a las 9:30 am, de Veracruz y aterrizó a las 11:35 en Valle Verde, San Luis Potosí, con 18 mil litros de combustible.Dos horas y media (13:24), explicó el mando, volvió a despegar con 2 mil 500 litros de agua y mil 800 de combustible, y a las 13:45 horas se desplomó con mil 600 litros de combustible, según los registros de la dependencia.El jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Rosendo Jesús Escalante pidió no adelantar ningún juicio sobre los hechos y esperar los peritajes que lleve a cabo la comisión técnica de la dependencia.Destacó que todos los comandantes de unidades aeronavales tienen el poder de decisión sobre sus aparatos."Los Comandantes, los responsables de las unidades y el personal a su mando, saben que si tienen un problema, ellos tienen la autoridad y no hay quien se los pueda ordenar y contradecir, es decir que no los pueden contradecir de detener el vuelo", indicó.