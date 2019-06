Helicóptero de Martha Erika Alonso no presenta evidencias de falla: Aeronáutica Civil

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre los avances en la investigación del accidente del helicóptero marca Augusta A109S, que ocurrió el 24 de diciembre de 2018, donde viajaba la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle.

Los avances que se tienen desde la última información presentada son:

La inspección a los dos motores Pratt & Whitney PW207C señala que estaban en funcionamiento al momento del impacto.

Sin embargo, los componentes de memoria interna que podrían confirmar lo anterior, resultaron dañados por el impacto y el fuego, por lo que no se pudo obtener datos de éstos.

Asimismo, la inspección de los componentes involucrados en los controles de la aeronave, como son rotor principal y de cola, transmisión y caja de 90°, indica que estos componentes no presentan evidencias de falla previa al impacto.

Del análisis de dos de las cuatro luces del master warning y master caution, se identificó que éstas estuvieron encendidas antes del impacto, pero aún no se determina en qué momento del vuelo se iluminaron.

También se efectuó una inspección por medio de Tomografía Computarizada a los 5 actuadores lineales en Chicago, Illinois, y de esta inspección no se detectaron daños internos.

Adicionalmente, se realizó el escaneo por medio de tomografía computarizada de los tres actuadores hidráulicos en Cascina Costa, Italia; de esta inspección no se detectaron daños internos importantes ni residuos metálicos, las fracturas y deformaciones identificadas se consideran compatibles con los daños ocasionados por el impacto.

La investigación ha contado con la participación de expertos en accidentes aéreos de la Trasportation Safety Board (TSB) de Canadá, la Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) de Italia, la National Transportation Safety Board (NTSB), de Estados Unidos y la European Union Aviation Safety Agency (EASA) de Europa.

También se tiene la asesoría de las empresas fabricantes Leonard Helicopter Division (LHD) y Logic en Italia, Patt & Whitney y Safran en Canadá, así como Honeywell Aerospace y Collins en Estados Unidos.

Las autoridades antes mencionadas, solicitaron participar y estar presentes en cada una de las etapas del proceso, a fin de verificar el cumplimiento del Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional, para dar transparencia a la investigación y detectar los factores causales que propiciaron el suceso.

La Dirección General de Aeronáutica Civil agregó que sigue realizando la investigación para presentar el informe final.