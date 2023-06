Helmut Marko se lanza contra "Checo" Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Sergio 'Checo' Pérez sufrió este sábado en la Q2 del Gran Premio de España, el mexicano quedó eliminado y saldrá el domingo en la onceava posición.

Una situación que volvió a ser motivo de comentarios negativos por parte de Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, quien además de aplaudir la labor de Max Verstappen en el Circuito de Barcelona, tachó de lento al mexicano.

En entrevista posterior a la clasificación, Marko aseguró que Pérez vive un mal momentos desde la temporada pasada y debería pensar en cada carrera y no en el campeonato.

"Con Sergio, las cosas no han ido bien desde Montecarlo. Necesita concentrarse más en las carreras, no en el título. Espero que se recupere. Durante todo el fin de semana ya era de tres a cinco décimas más lento", declaró Marko a Sky Sports.

El asesor, agregó que tiene confianza en el tapatío para levantar su campaña en la carrera, pero consideró una misión muy complicada.

"Checo está recibiendo una llamada de atención relativamente difícil ahora, pero estoy seguro de que se recuperará. El podio creo que es muy optimista. Si hace calor, el desgaste de los neumáticos será mayor, pero es posible hacer tres paradas. Entonces es posible que, si adelanta a algunos autos, aún pueda terminar tercero, pero será difícil", finalizó.