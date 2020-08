"Hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición" contra el Covid: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró este domingo que el Gobierno "ha hecho todo lo que está en nuestra disposición" para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19 en México.

"Hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición y más por ponerlo en práctica al servicio de la población", señaló el epidemiólogo mexicano durante su participación en la conferencia diaria sobre el desarrollo del virus en México.

Sobre la cifra de muertes por COVID-19 que hoy rebasó las 60 mil -la cual fue establecida por López-Gatell poco después del inicio de la pandemia en el pais como un "escenario catastrófico"-, el funcionario detalló que se debe a factores múltiples como la obesidad, las enfermedades crónicas, la corrupción y la desigualdad social.

"En México tenemos una población que sufre desde hace varias décadas -dos al menos-, de la más grande epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes o enfermedades crónicas. En todos los casos, la mitad de la mortalidad en México, cerca de 350 mil muertes, se asocian con la mala nutrición", señaló.

"En ese perfil llegó la epidemia de COVID-19. Entonces, esta enorme presencia de las enfermedades crónicas asociadas a la mala nutrición, asociadas el predominio de productos industrializados de bajo o nulo valor nutricional, es un es un determinante muy grande", agregó el subsecretario.

López-Gatell mencionó que otra de las circunstancias por las que la pandemia se ha agravado es la desigualdad social, pues a lo largo de los años se ha normalizado e incluso hay sectores de la población que continúan subestimándola, sobre todo los más "adinerados".

"En esta sociedad tan polarizada, tan desigual, en donde la mitad de la población vive al día, la enorme cantidad de riqueza de este país está concentrada en un porcentaje muy pequeño de la población. Eso, desde luego, es parte del fenómeno de privación de servicios y uno de ellos -importantísimo- el de la salud", dijo.

El epidemiólogo mexicano aseguró que a este perfil de padecimientos médicos y sociales de la sociedad mexicana, se agrega la corrupción como un aspecto fundamental debido a que dentro del sistema de Salud esta condición sigue sin resolverse.

"En el sexenio pasado, que teníamos la expectativa de que se hubieran construido 317 hospitales, no se construyeron. Se iniciaron las obras o se establecieron los contratos con sobreprecios muy notorios, pero al final quedaron las obras en obra negra o en predios no utilizables porque están en litigio jurídico, o no se equiparon o, peor aún, se hicieron contratos en esquemas de contratación de las llamadas asociaciones público-privadas en donde se hicieron jugosos negocios benéficos a las personas contratadas", sostuvo.

Finalmente, el subsecretario consideró que hay una obsesión de los medios por contar el número de pacientes fallecidos por COVID-19, por lo que algunas veces el análisis podría ser simplista al querer encontrar en la inmediatez las causas y los efectos.

"Respeto la libertad de prensa, me parece que es uno de los valores importantísimos de una sociedad democrática, pero sí les comparto que a veces me parece un tanto, ¿cómo podemos decirle?, desafortunado que la profundidad del análisis sea tan escasa y que sea más el fenómeno efectista de una primera plana, esta visión simplista de querer encontrar solamente en el hoy las causas y los efectos", explicó López-Gatell.