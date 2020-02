"Hemos llegado tarde" para frenar feminicidios: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció esta tarde las medidas que el gobierno federal llevará a cabo para combatir la violencia de género en el país, y al mismo tiempo admitió que las autoridades "hemos llegado tarde" para realizar este anuncio y así frenar los feminicidios.

Luego de una reunión de tres horas con funcionarios de distintas dependencias, Sánchez Cordero informó que con cualquier denuncia de una mujer o niña desaparecida se activarán de inmediato los protocolos de búsqueda, independientemente de que haya o no la presunción de un delito.

Asimismo, pidió apoyo al Poder Judicial para que las medidas de protección a mujeres se dicten, por parte de todos los juzgados de cualquier materia, sin necesidad de que medie una denuncia formal por violencia contra una mujer.

Aparte, el gobierno federal lanzará campañas para prevenir la violencia de género en todas sus modalidades, y se consolidará el modelo de atención de los centros de justicia, las puertas violeta, los centros de desarrollo de mujeres y los centros de atención de violencia financiados por distintas instancias del gobierno federal.

La encargada de la política interior también aseguró que ya tienen identificados los municipios con mayor violencia contra las mujeres, por lo que estos lugares serán atendidos de forma integral con medidas de prevención, atención y sanción.

"Estamos trabajando todos los días, coordinando, instruyendo, monitoreando e implementando acciones para prevenir y atender estas violencias. Reconocemos que hemos llegado tarde para brindar este mensaje, que han existido limitaciones, que las políticas públicas no han tenido articulación en muchas ocasiones, ni la eficacia necesaria para enfrentar el grave problema", dijo Sánchez Cordero.

En el evento la ministra en retiro se comprometió a que su dependencia coordinará todos los esfuerzos en la materia para erradicar la violencia de género. De igual forma agregó que las feministas que ocupan cargos de gobierno "no olvidamos nuestros orígenes ni mucho menos las demandas sociales en materia de género".

La secretaria también aseguró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometida con reducir las desigualdades y aseguró que el mandatario está comprometido con la causa feminista.