Hemos vivido 3 meses de mentiras de López-Gatell, asegura senadora

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez dijo que en la pandemia se han vivido tres meses de mentiras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Gutiérrez, y sentenció que el funcionario "habrá de rendir cuentas" de las malas decisiones tomadas en la emergencia sanitaria.

Este jueves 25 de junio es la fecha que López-Gatell fijó para declarar el final de la pandemia, con pronósticos muy diferentes a lo que ha ocurrido, y "no sé cuántos picos lleva y todavía la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud han dicho que todavía México no llega al pico y estamos muy lejos de alcanzarlo".

"Ha habido mentiras durante estos tres meses y sin duda debieran tener responsabilidades; aquí sólo hay colusión entre el Presidente, el secretario de Salud y el subsecretario", dijo Reynoso Sánchez, integrante de la Comisión de Salud.

Este jueves, EL UNIVERSAL informa que la Universidad de Washington actualizó su proyección de muertes por Covid-19 en México y estima para el primero de octubre más de 88 mil fallecimientos, es decir, que el país se encuentra en un primer tercio de la crisis sanitaria.

La legisladora subrayó que en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado, frente a los problemas derivados del Covid-19, "estamos atados de manos; desde el 24 de marzo no hemos podido dictaminar absolutamente nada y no han querido que transite ninguna iniciativa para paliar la crisis económica".

Mientras que en México, López-Gatell no alcanza a llegar al pico de contagios y fallecimientos, en Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, Ruanda, por ejemplo han renunciado o han sido removidos por errores en la política de ataque a la pandemia o porque no tuvieron el apoyo superior para cumplir su responsabilidad.

Anotó que en Brasil ya van dos secretarios o ministros de Salud que "han renunciado por no estar de acuerdo con las políticas del presidente Bolsonaro. Le corrigen, no están de acuerdo y mejor se van. Y el de acá mejor le sigue el jueguito al Presidente y a la burla contra el Covid-19".

Otro caso, en Perú fue destituido por el presidente el 20 de marzo quién llevaba la titularidad del Ministerio de Salud. ¿Argumento? escasa preparación del país para enfrentar la crisis.

"En Ecuador la ministra de Salud también salió, ella presentó su renuncia en marzo porque no daban los recursos suficientes para poder atender la pandemia en el país", indicó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

En Guatemala el presidente también cesó de su cargo al viceministro de Salud porque definitivamente no estaba dando los resultados que habían prometido.

"En Ruanda, también por mentir sobre la preparación de la estrategia para afrontar la crisis también fue destituida la persona que llevaba la estrategia de salud".

Aquí en México, "hemos insistido en el tema de pruebas y sigue insistiendo López-Gatell que no son necesarias las pruebas, cuando desde el principio de la pandemia la OMS ha dicho que es necesario rastrear el virus y evitar el contagio, y sigue sin hacer caso, creo que habrá que revisar esa decisión".

La senadora por Guanajuato sostuvo que "en algún momento, que cada quien asuma su responsabilidad; habrá rendición de cuentas, habrá que rendir cuentas".

En tanto, "vamos a ver ahora qué nuevas cifras nos trae, porque lo único que cambia el gobierno federal en su estrategia es el colorcito y la forma de presentar los mapas, pero los daños y las consecuencias de las malas decisiones están a la orden del día".