Hermanas tzeltales exigen justicia por violación atribuida a militar en Chiapas

Las hermanas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez ocuparon de manera simbólica, durante una hora, la guarnición militar de San Cristóbal de las Casas para exigir justicia por la violación de la que fueron víctimas hace 25 años atribuida a soldados del Ejército Mexicano en el municipio de Altamirano.

Al grito de "Justicia", "Por la vida y por la paz, militares nunca más", las tres mujeres, acompañadas por decenas de integrantes de grupos civiles y por dos sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, se manifestaron la mañana de este martes afuera la instalación castrense, donde colocaron una manta y algunas cartulinas que exigían "el fin de la impunidad" en el caso.

Gloria Guadalupe Flores Ruiz, abogada integrante del Comité Hermanas González Pérez, dijo que las tres tzeltales y su madre Delia Pérez de González, fueron detenidas en un retén militar en Altamirano el 4 de junio de 1994 en el contexto de "la guerra de baja intensidad" en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares que obligaron a la madre a presenciar las agresiones", aseguró la defensora legal.

Flores Ruíz enmarcó que el 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que "el Estado mexicano violó" diversas garantías de las tzeltales y le recomendó investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad y sanción "de todos los autores de las violaciones humanas" en agravio de las cuatro mujeres.

No obstante, "transcurrieron 25 años de impunidad y olvido"; cinco administraciones de gobierno han conocido la obligación que el Estado Mexicano tiene con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso de esas mujeres.

La abogada agregó que las agraviadas exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumpla la recomendación de la CIDH respecto a la investigación y castigo a los militares responsables de la violación y tortura, así como realizar un reconocimiento público de responsabilidad en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con la presencia de mandos militares y que, además, se proceda a la reparación integral por el daño causado, "de acuerdo con la cosmovisión de las hermanas Pérez González".

El pasado 7 de mayo en una mesa de trabajo realizada en Jamaica, el gobierno mexicano se comprometió a cumplir, "en forma exhaustiva" la recomendación de la CIDH, aunque la defensora jurídica aseguró que dicha recomendación no se ha cumplido porque el Estado mexicano "se niega a reconocer que los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez fueron los militares".

La representante legal afirmó que éste ha sido el motivo que ha "atorado" el caso en los pasados gobiernos: que no "aceptaron que el Ejército Mexicano fue el responsable de esa violencia generada en el contexto de la guerra de baja intensidad" en 1994, sin embargo, afirmó, se encuentran a la expectativa para que el gobierno de la Cuarta Transformación evidencie que el mando civil está por encima del militar.

En la protesta el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, responsable de la pastoral social de las tres diócesis de Chiapas, solicitó "al máximo" Comandante del Ejército Mexicano, el presidente López Obrador, "que se haga justicia" a las hermanas González Pérez y su madre.

"Exigimos justicia para estas cuatro mujeres que viven el dolor, la pesadilla de haber sido violadas por los militares, la Cuarta Transformación que tanto se aclama sólo se verá cuando se haga justicia, pues de palabra muchos gobiernos lo han dicho", expresó.

"Esperaremos si realmente hay, en el corazón del nuevo gobierno, amor al pueblo; pero si no hay justicia para las hermanas González Pérez, serán cómplices y traidores a los pueblos originarios", enfatizó el clérigo tzotzil.

La manifestación fue respalda además por tzotziles de la organización Sociedad Civil Las Abejas, del Servicio Internacional por la Paz, así como por el sacerdote José Bartolomé Gómez Martínez, rector del seminario de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y representante de la Dimensión de Pueblos Originarios de la Conferencia del Episcopado Mexicano.