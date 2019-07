Hermano de Collado deslinda a Peña y Salinas de Caja Libertad

Antonio Collado, hermano y abogado de Juan Collado, deslindó a los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto de caja Libertad, la empresa por la que supuestamente se investiga al defensor, quien se encuentra vinculado a proceso por "lavado" de dinero y delincuencia organizada.

"Los ex presidentes en ningún momento han tenido relación con la Caja, lo declaró (Sergio) Bustamante para engañar a la Fiscalía", dijo el hermano y defensor de Collado con entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas fueron mencionados en la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en contra del abogado Juan Collado Mocelo.

El empresario Sergio Bustamante Figueroa, quien denunció a Collado y a cuatro personas más por un supuesto lavado de dinero mediante la compra-venta ilegal de un predio de su propiedad, indicó a la FGR que Peña y Salinas; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Mauricio Kuri, líder de la bancada panista en el Senado, son los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, S. A. de C. V.

Dicha empresa adquirió el 14 de abril de 2015, por 156 millones de pesos, un terreno propiedad de Operadora Inmuebles del Centro, S. A. de C. V., ubicado en la confluencia de las avenidas Fray Luis de León y boulevard Bernardo Quintana. Hoy, en este terreno hay un edificio con un valor de 700 millones de pesos.

En cinco entrevistas con la FGR, Bustamante Figueroa vertió diversas declaraciones en las que mencionó a personajes de la política supuestamente involucrados en estos hechos.

Sin embargo, Antonio Collado apuntó a Javier Rodríguez Bolio y otros exaccionistas de Caja Libertad de estar detrás de proceso en contra de su hermano.

Además, Collado apuntó a una extorsión de Bustamante a su hermano.

El abogado aseguró que "Servicios Financieros Libertad es completamente solvente, los ahorros de las personas están seguros".