"Hermano Presidente"... Así se despidió Evo de AMLO

El expresidente de Bolivia, Evo Morales se despidió del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta fechada el 11 de diciembre pasado.

En la misiva, el boliviano, de quien este lunes se conoció que tiene girada una orden de aprehensión en su país, escribió que México no sólo salvó su vida, también le ofreció cobijo y le acogió con gran calidad humana, durante el último mes.

Evo Morales Ayma llegó a México el 12 de noviembre pasado, en calidad de asilado político. El 6 de diciembre se fue de tierras mexicanas con rumbo a Cuba, para una aparente revisión médica.

La carta enviada a López Obrador está fechada el 11 de diciembre pasado. Según reportes, Evo Morales llegó a Argentina el 12 de diciembre pasado. Este miércoles, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, difundió la carta a través de su cuenta de twitter, con el mensaje: "Amor con amor se paga @lopezobrador_ @evoespueblo".

En la carta, Evo Morales se dirige a López Obrador como "Hermano Presidente" y la intituló como: Agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México.

"Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle a su persona, al pueblo y Gobierno de México, mi más sincero agradecimiento por su apoyo y solidaridad. Desde el primer momento en que se consumó el golpe de Estado en mi país, recibí el abrazo de hermandad de los pueblos de nuestra América y el mundo. México no sólo salvó mi vida, sino también me ofreció cobijo y me acogió con gran calidad humana, durante el último mes", escribió Morales Ayma.

Añadió que durante su estancia en México se sintió como en casa, además de que compartió con el pueblo mexicano la gastronomía, costumbres y formas de vida. "México es ejemplo de solidaridad internacional, su liderazgo más temprano que tarde, logrará la consolidación de los lazos de integración de la Patria Grande, en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades", indicó.

En hoja membretada con el escudo del Estado Plurinacional de Bolivia, con el nombre de Evo Morales Ayma, "Presidente Constitucional 2006-2020", el boliviano se despidió de López Obrador, reiteró su agradecimiento.

"Con la plena convicción de seguir luchando junto al pueblo boliviano para recuperar la democracia y defender los más altos intereses de la Patria", finalizó.

Evo Morales se encuentra en Argentina en calidad de refugiado. Desde aquella nación se involucra en las elecciones de su país.