"Hermanos identificaron a Jonathan", dice Fiscalía

Luego de que se exhibiera el presunto error del personal de la Fiscalía Regional Oriente de Morelos, quienes entregaron el cadáver de una persona a una familia equivocada, la Fiscalía General del Estado señaló que la identificación del cuerpo fue realizada por su hermano y medio hermano de Jonathan, quienes "lo reconocieron sin temor de equivocarse".

Esto contrasta con la versión de que la madre envió a sus hijos para la identificación, pero se les impidió revisar el cuerpo completo.

A través de un comunicado, la institución señaló que la noche del 14 de enero, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento de un cuerpo sin vida de un hombre en calidad de desconocido, localizado en el municipio de Yautepec.

De acuerdo con la necropsia de ley, se estableció que la causa de la muerte fue por infarto agudo al miocardio y los restos fueron depositados en las instalaciones del Servicio Médico Forense para su preservación, mientras se realizaba la identificación y se localizaba a los familiares.

Informó que en las primeras horas del 16 de enero, se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía Regional Oriente dos hombres que se identificaron como hermano y medio hermano del occiso, quienes acudieron para reconocer y reclamar el cuerpo, mismo que señalaron correspondía a su familiar.

"Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano... declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar", menciona el documento.

Ambos hombres reconocieron físicamente el cuerpo y afirmaron que se trataba de su familiar. Posteriormente presentaron el acta de nacimiento del occiso y el acta de uno de ellos para acreditar el parentesco, con lo que se formalizó la solicitud de entrega del cuerpo, "entrega que se realizó al cumplir con los requisitos de ley".

La Fiscalía aclaró que las condiciones del cuerpo permitían realizar una plena identificación y que "fueron dos familiares directos quienes realizaron el procedimiento y presentaron la documentación del finado", con lo que se formalizó la solicitud para disponer de los restos debido a que la muerte fue del orden natural.

"La Fiscalía General del Estado, mantiene un estricto respeto a las víctimas y familiares, realizando acciones para evitar una doble victimización y no generar retraso ni obstaculizar el proceso de recuperación de cuerpos identificados".

Ante los cuestionamientos sobre la falta de exámenes genéticos para la identificación, la dependencia destacó que dichas pruebas se aplican a restos que no es posible identificar, pero en este caso no aplicaba debido a que la identificación se realizó horas después del deceso sin que existiera alguna duda sobre la misma por parte de quienes acudieron.

Por último, señaló que se realizaran las acciones para la recuperación de los restos y los trabajos para localizar a los familiares de la víctima para realizar la entrega.

Este martes se dio a conocer que el pasado 15 de enero la señora Felicitas Tijerina Carvajal había sido notificada sobre la localización sin vida de su hijo Jonathan Martínez Carvajal, cuyo cuerpo se encontraba en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional ubicada en Cuautla.Ella no pudo acudir, pero envió a sus hijos para asegurarse que se tratara de Jonathan, sin embargo, se les impidió revisar el cuerpo completo.Después de velar y enterrar a su hijo en el panteón de Yautepec, tuvo conocimiento de que Jonathan estuvo recluido en un centro de adicciones y el sábado pasado lo encontró con vida en las calles de Cuautla.Por lo anterior, el abogado Miguel Ángel Rosete Flores denunció que la Fiscalía Regional incumplió con el protocolo de identificación y entregó el cuerpo sin vida de otro joven a la señora Felicitas y a su familia.Señaló que ahora, por error de las autoridades, Felicitas deberá regularizar la documentación de su hijo, cancelar el acta de defunción y exhumar el cuerpo de la persona que fue enterrada de manera ilegal.