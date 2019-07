Hernández Licona terminó ciclo en Coneval, no salió por crítica a la austeridad: AMLO

La salida del director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, no se debió a su texto donde crítica al tema de la austeridad, sino porque ya había terminado su ciclo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario refirió que la decisión de su salida se tomó hace aproximadamente un mes, luego de que la secretaria del Bienestar le planteó que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios en ese Consejo, "le dije que sí, que lo fuese viendo".

López Obrador agregó que Hernández Licona era el único director que había estado desde la creación del Coneval y afirmó que el que lo sustituye, José Nabor Cruz, es un profesional, un académico, confiable y preparado.

"No es cierto que haya sido (la salida de Gonzalo Hernández Licona) porque escribió en contra de la austeridad, tan no fue cierto que esto se decidió antes de que escribiera su artículo... No es mi fuerte la venganza", enfatizó

Al ser cuestionado sobre este tema, el jefe del Ejecutivo indicó que "nosotros no somos injustos, lo que calienta es que nos comparen".