Hidalgo, afectado por lluvias

Pachuca, Hgo.- Una persona desaparecida, cuantiosos daños materiales, caída de bardas, anegamientos, cierre de carreteras y el colapso vehicular de avenidas es el saldo que han dejado las lluvias registradas en al menos una decena de municipios del estado de Hidalgo.

Los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca se mantienen en foco rojo. En Zempoala, la fuerza del torrente pluvial arrastró un vehículo compacto conducido por Jonathan Hernández Zabaleta, de 19 años, quien ayer estaba en calidad de desaparecido.

De acuerdo con el presidente municipal de Zempoala, Sinuhé Ramírez Oviedo, Leticia Zabaleta Ruiz y Martín Hernández Briones, dueños del vehículo, solicitaron el apoyo del ayuntamiento para la localización de su hijo, quien conducía el auto.

El edil informó que aunque no hay más indicios sobre el paradero del conductor, existe la posibilidad de que el joven no haya regresado a casa por temor a una sanción, ya que el automóvil quedó destrozado. “Pero, por la forma en que fue encontrado el vehículo, si el conductor hubiera estado dentro, no habría manera de que saliera con vida”, dijo.

Potencial ciclón

Ante la formación del potencial ciclón tropical “Cinco-E” al sureste de las costas de Chiapas, autoridades de dicha entidad y de Oaxaca lanzaron alertas a la población.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SME), se prevé que el potencial ciclón tropical Cinco-E evolucione este martes y se convierta en a la tormenta tropical Erick, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la costa del Pacífico, el centro del país y en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.