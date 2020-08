Hidalgo pide aplazar elecciones porque "no hay condiciones sanitarias"

El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, por indicaciones del gobernador Omar Fayad, solicitó al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, su intervención para aplazar el proceso electoral ya que no hay condiciones sanitarias para que se desarrolle una elección debido que el semáforo se encuentra en rojo en esta entidad.

El funcionario señaló que si bien es cierto que el Instituto Nacional Electoral (INE), cuenta con una serie de protocolos para implementar en las elecciones, estos no garantizan que se controle la dispersión del virus en Hidalgo donde se colocarían para la elección más de tres mil 500 casillas.

El funcionario alertó que la renovación de los 84 ayuntamientos son una amenaza para controlar la epidemia en esa entidad, por lo que señaló, "es mi obligación informar a usted que en el estado de Hidalgo, no hay condiciones que permitan asegurar se controle la epidemia".

Destacó que esto significa un riesgo inminente de que la situación se salga de control y rebase la capacidad de respuesta del sistema de salud estatal.

Además de que el 18 de octubre, fecha en que se encuentra programado el proceso, coincide con la temporada invernal donde se caracteriza por una gran cantidad de infecciones respiratorias, influenza, neumonía y bronquitis.

Al momento Hidalgo cuenta con 8 mil 600 casos positivos y mil 369 defunciones.