Hieren a 2 normalistas en Uruapan; querían burlar filtro

Tras burlar un filtro de revisión e intentar envestir automóviles particulares y a elementos de seguridad, estatales y federales, dos normalistas resultaron lesionados por herida de bala.

Estudiantes de diferentes escuelas normales robaron desde ayer varios autobuses de pasajeros para movilizarse.

También se apoderaron con violencia de camiones repartidores para saquearlos y trasladar la mercancía a sus planteles.

En uno de esos autobuses de pasajeros, con reporte de robo, viajaba un grupo de normalistas a los que les marcaron el alto elementos de la Policía Michoacán.

Tras no atender la indicación, el convoy policial siguió el vehículo y, en un filtro de revisión y sanitario instalado en la entrada a Uruapan, el autobús intentó envestir a los oficiales.

En ese puesto de control también había personal de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional que, a decir de la Secretaría de Seguridad Pública, estuvieron en riesgo.

Al no detenerse y por el contrario acelerar para intentar burlar el filtro de seguridad, el conductor dirigió el camión hacia automovilistas y autoridades.

La Policía Michoacán disparó en contra del autobús para frenarlo y dos pasajeros resultaron lesionados.

Durante la revisión, las autoridades fueron avisadas que se trataba de un grupo de normalistas que habían robado, con violencia, ese camión de pasajeros, horas antes.

La SSP dijo que los oficiales dispararon en contra del autobús, por la forma en la que se lanzó contra las fuerzas estatales y federales.

Uruapan está en una zona en la que opera el crimen organizado, que tiene a ese lugar como el municipio más violento de la entidad.

Mediante sus redes sociales, la dependencia estatal informó que "Un autobús con reporte de robo evadió esta tarde un filtro de revisión de la #PolicíaMichoacán y #GuardiaNacional, instalado en el acceso a la ciudad de Uruapan, poniendo en riesgo la vida del personal y de civiles a bordo de otros vehículos que eran revisados".

"A la población en general le decimos que no se permitirán actos fuera de la ley, por lo que mantendremos las acciones operativas para ubicar la unidad, detener a los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente", publicó la SSP.

En un video, se escucha cuando los normalistas le indican al conductor del autobús que acelere, a pesar de que ya iban en exceso de velocidad. "Dele, dele, dele", le dice un normalista al chofer y enseguida se escuchan los disparos.

Las autoridades estatales ya investigan a fondo el hecho para deslindar responsabilidades.

A decir de los normalistas, éstos se dirigían a una Asamblea del Concejo Indígena en la comunidad de Caltzontzin, del cual, reconocieron, no forman parte.