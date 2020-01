Hieren a comandante de Ejército durante enfrentamiento entre militares y delincuentes en QR

CHETUMAL.- El comandante de la 34 Zona Militar en Quintana Roo, José Luis Vázquez Araiza, fue herido y su chofer asesinado cuando acudieron a verificar el reporte de una avioneta, presuntamente cargada con droga, que aterrizó la madrugada de hoy en el poblado de Nuevo Israel, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes, durante su conferencia matutina, que la aeronave traía un cargamento de droga, que el comandante llegó a cargo de un operativo, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

"Desgraciadamente, disparan, hubo un enfrentamiento, mataron al chofer y a él lo hirieron", dijo, sin dar mayores detalles.

Nuevo Israel es una pequeña localidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubicada a 80 kilómetros de Chetumal, capital del estado.

A nivel local, el comunicador, Pedro Canché, quien reside en el municipio maya, indicó que no hubo propiamente un enfrentamiento armado, si no que, al arribar al lugar de los hechos para verificar el reporte del aterrizaje de la avioneta y revisarla, un tráiler que impactó la aeronave, lesionó a tres militares y mató a un soldado.

Canché indicó que la avioneta es tipo Cessna y aterrizó sobre la carretera que conduce a Mérida, en el entronque con la comunidad de Nuevo Israel. El sitio es custodiado por militares.

Autoridades de la propia 34 Zona Militar no han informado aún sobre lo ocurrido.