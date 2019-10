Hieren a gatito con una flecha en la espalda en Reynosa

Aunque Vivi, una gatita negra de apenas un año, acostumbra salir por las tardes a pasear, sus dueños quedaron impactados cuando al regresar, observaron que una flecha le atravesaba la espalda.

De inmediato, la familia acudió a la Asociación Refugio Animal Reynosa donde lograron retirarle la flecha y brindarle atención médica.

El caso de Vivi, conmocionó a los reynosenses por la saña con la que se atacó a esta gatita, aunque a decir de Alicia Acevedo, directora de esta asociación en Reynosa se atienden diariamente 30 quejas de maltrato animal.

"Ahorita tenemos una proliferación de envenenamiento masivo. Hay grupos en redes sociales que invitan a envenenar gatos y perros. En las colonias Hacienda Las Fuentes y Arboledas es donde más casos tenemos y donde los vecinos reconocen que son ellos los que envenenan a los animales y que van a seguir haciéndolo".

Actualmente Vivi se encuentra estable y recuperándose en su hogar en la colonia Jacinto López.

NO ACTÚAN

Aunque Refugio Animal ha entablado denuncias de maltrato animal, las autoridades hacen caso omiso y no actúan.

"A nosotros nos cuestan los abogados animalistas y tiempo. Hace poco expusimos a una persona que grabó a su hija maltratando un gato y terminamos insultados y amenazados. Las autoridades no hacen algo al respecto aunque tenemos una Comisión de Protección Animal en Reynosa, no se toma en cuenta".

Afirmó que es necesario que las autoridades pongan mano dura, que se detenga y castigue a quien comete maltrato contra los animales.

"Tenemos casos de perritos que han sido mutilados de sus extremidades, quemados, violados, casos que deberían ser castigados, así como se aplica la ley de tránsito, cuando se quema basura".

Como antecedente, recordó el caso de Guerejo, un perrito que fue macheteado y aunque se interpuso una denuncia y se identificó al agresor, las autoridades no lo detuvieron.