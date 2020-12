Higiene de ropa en IMSS, un riesgo

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en alerta. Filipinas de cirujano, batas para pacientes, sábanas, colchas, cobertores, fundas, toallas, camisetas para recién nacidos, sábanas para canastillas y para mesas de trabajo de auscultación, entre otras prendas, son fuente de contagio de enfermedades infecciosas en 56 unidades médicas de 26 estados del país.

Ello porque esas prendas "no se higienizan correctamente, salen del proceso de lavado con manchas, húmedas, con sangre, residuos de medicamento, orina, óxido, etcétera, y no son aptas para su uso, principalmente en condiciones hospitalarias", lo que obliga a relavarlas entre dos y hasta cinco veces más. En el proceso la ropa "no sale seca, lo que puede provocar que al ser doblada guarde la humedad y provoque la generación de contaminación micótica", señalan las autoridades.

Para remediar el problema, el Seguro Social dijo que invertirá 765 millones de pesos para la sustitución de 222 equipos totales, distribuidos en 26 estados.

Así pues, el IMSS, a través de su Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, reconoce que su servicio de lavado es de "una calidad inaceptable que afecta a la población derechohabiente, desde el riesgo de usar una ropa hospitalaria contaminada o sucia, hasta la entrega tardía de la misma que puede llevar al retraso, por ejemplo, de alguna cirugía, lo que representa un déficit en la calidad del servicio y pone en peligro la contención y prevención de infecciones nosocomiales, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005 para la Vigilancia Epidemiológica y Control de las Infecciones Nosocomiales".

La mayor parte de las unidades médicas que presentan estos problemas y cuyo servicio se clasifica como "inaceptable" son: 16 en Veracruz; 13 en Sonora; 10 en Michoacán; ocho en Jalisco; siete en Coahuila e igual número en Sinaloa; seis en Hidalgo y otro tanto igual en Guanajuato, entre las más importantes.