Hija de alcalde morenista se abanica con billetes de 500

El presidente municipal de Morena, de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro calificó de inmoral y perverso al activista que divulgó en redes sociales, un video, en el que se aprecia que la hija del alcalde se echa aire con billetes de 500 pesos, mientras se mueve al ritmo de la música en una camioneta en la que viaja.

Las imágenes subidas a redes sociales desataron toda clase de críticas y cuestionamientos por la conducta de la joven, por lo que su padre, el primer edil, salió en su defensa y culpó al miembro del Consejo de Unidad Ciudadana de Sinaloa, Gabriel Campos, de ser el responsable de su divulgación.

Estrada Ferreiro eludió hablar del contenido del video, en el que se aprecia a una de sus hijas sentada en una camioneta en movimiento, vestida con un pantalón de mezclilla y blusa, en color verde y modernos lentes para el sol, bailando al ritmo de la música con billetes de 500 pesos en la mano izquierda, usados como abanico para echarse aire.

Apuntó que no va a permitir que se metan con su familia, por lo que la tiene que defender, sobre todo de las actitudes de algunos activistas, como Gabriel Campos, quien subió a redes sociales dicho video.

El presidente municipal de Culiacán aprovechó para volver a quejarse que en los medios de comunicación, se editan o cortan sus declaraciones, lo que da una sensación que esta confrontado con ellos.

Jesús Estrada afirmó que no va a presentar ninguna acción legal contra el responsable de la divulgación del video en redes sociales, puesto que no necesita mover un solo dedo, para que todo se le revierta.

Por su parte, a través de su cuenta de Facebook la hija del edil reconoció ser ella la que aparece en el video, sin embargo, aclaró que el dinero no es de su propiedad, sino de la persona a la que acompañaba y quien la grabó.

Señaló que el material no tendría que servir para difamar a a su padre, quien dijo, nada tuvo ni tiene que ver con el video difundido".