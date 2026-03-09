Hija de petrolero tiene lujosa fiesta de XV años

Villahermosa, Tab.- El Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, fue la sede de la fiesta de XV Años, más viral en la entidad, no sólo por el lujo, sino por los actores, artistas y espectáculos musicales que allí tuvieron lugar.

A la fiesta de la joven Mafer, acudieron como invitados especiales, Galilea Montijo, quien además condujo el evento, Belinda, que la sorprendió cantando las mañanitas, así como J Balvin, Xavito Ballestero y el grupo Matute, quienes también fueron parte del espectáculo musical del evento privado que se realizó el sábado por la noche.

El padre de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas, es un empresario petrolero, originario del municipio de Comalcalco.

Es empresario y contratista de servicios para pozos de petróleo, principalmente a través de la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.

Incluso, fue ubicado como representante legal de la empresa Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V., sin embargo, debido a su cargo, ha figurado también en litigios judiciales, incluyendo un caso en 2019 en el que Pemex Exploración y Producción lo habría demandado bajo el expediente 33/2019.

El nombre del empresario se volvió viral por ofrecer a su hija una fiesta cuya temática fue inspirada en Nueva York. En redes, estiman que el lujoso evento habría costado más de 45 mdp.