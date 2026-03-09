logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hija de petrolero tiene lujosa fiesta de XV años

Por El Universal

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Hija de petrolero tiene lujosa fiesta de XV años

Villahermosa, Tab.- El Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, fue la sede de la fiesta de XV Años, más viral en la entidad, no sólo por el lujo, sino por los actores, artistas y espectáculos musicales que allí tuvieron lugar.

A la fiesta de la joven Mafer, acudieron como invitados especiales, Galilea Montijo, quien además condujo el evento, Belinda, que la sorprendió cantando las mañanitas, así como J Balvin, Xavito Ballestero y el grupo Matute, quienes también fueron parte del espectáculo musical del evento privado que se realizó el sábado por la noche.

El padre de la festejada, Juan Carlos Guerrero Rojas, es un empresario petrolero, originario del municipio de Comalcalco.

Es empresario y contratista de servicios para pozos de petróleo, principalmente a través de la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Incluso, fue ubicado como representante legal de la empresa Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V., sin embargo, debido a su cargo, ha figurado también en litigios judiciales, incluyendo un caso en 2019 en el que Pemex Exploración y Producción lo habría demandado bajo el expediente 33/2019.

El nombre del empresario se volvió viral por ofrecer a su hija una fiesta cuya temática fue inspirada en Nueva York. En redes, estiman que el lujoso evento habría costado más de 45 mdp.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    UNAM condena bloqueo de Estados Unidos contra Cuba
    UNAM condena bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

    UNAM condena bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

    SLP

    PULSO

    La UNAM señala que el bloqueo estadounidense agrava la crisis energética y afecta a la población civil cubana.

    Tenemos que hacer ruido; mujeres explican importancia del 8M
    Tenemos que hacer ruido; mujeres explican importancia del 8M

    Tenemos que hacer ruido; mujeres explican importancia del 8M

    SLP

    El Universal

    Participantes del 8M en Naucalpan destacan la importancia de visibilizar la violencia y defender la autonomía femenina.

    Joven de 15 años acusa a ex novio por abuso sexual
    Joven de 15 años acusa a ex novio por abuso sexual

    Joven de 15 años acusa a ex novio por abuso sexual

    SLP

    El Universal

    Zoe Vargas, de 15 años, relata el abuso sexual sufrido a manos de su ex pareja cuando tenía 14 años.

    Madre denuncia violencia vicaria: exige devolución de hija
    Madre denuncia violencia vicaria: exige devolución de hija

    Madre denuncia violencia vicaria: exige devolución de hija

    SLP

    El Universal

    La madre perdió la patria potestad tras una denuncia por agresión infantil que considera injusta.