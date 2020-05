Hija del Chapo Guzmán regaló a niños mexicanos juguetes con imagen del capo

En medio de la pandemia por la COVID-19, la empresa de ropa de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera, entregó este sábado unos 300 regalos con la imagen del jefe narcotraficante.



Pelotas con el logotipo de la marca "Chapo 701", nombre de la marca, y una bolsa con dulces fueron los obsequios entregados por la empresa de la hija del capo con motivo del Día del niño celebrado este jueves en México.



Los regalos fueron llevados por empleados de esta empresa a la colonia Jalisco, una de las más empobrecidas y con mayores índices de delincuencia de la ciudad.



Julio Campos, presidente de la empresa, dijo a Efe que repetirán la entrega de más juguetes en algunas de las colonias menos favorecidas de la ciudad para celebrar a los niños, a pesar de las medidas sanitarias que obligan a permanecer en sus casas para evitar un mayor contagio de la COVID-19.



"No quisimos dejar pasar este día, la fundación de la señora Alejandrina Guzmán está en ese tenor, en el tema social, los niños son el futuro de nuestra sociedad y estamos encaminados a eso, sabemos que es complicado hacer eventos ahorita para juntar personas pero lo estamos haciendo lo más ordenado posible para darles una sonrisa", afirmó.



Agregó que la marca quiere quitar el estigma social que conlleva el nombre del capo, quien cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.



Adelantó que la marca pondrá en venta figuras en miniatura del cuerpo o el rostro del Chapo elaboradas con material no tóxico con la intención de llegar al público infantil y que tendrán un coste de entre 1.300 y 1.500 pesos (entre 54 y 61 dólares/50-56 euros).



En abril pasado, la misma empresa que gestiona la marca del Chapo repartió despensas (alimentos) en nombre de Alejandrina Guzmán a adultos mayores en Guadalajara que están aislados en sus casas para evitar contagios del nuevo coronavirus.



Esto se une a los videos dados a conocer en redes sociales en las que presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación con armas en mano repartieron despensas a personas que no pueden salir de sus casas en Zapopan, Tonalá y la costa sur de Jalisco, a nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".



Tras darse a conocer estos videos el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estas acciones "no ayudan" a la gente y pidió a los grupos de la delincuencia organizada a cesar estas actividades.