Hijo de AMLO y secretaria, en concierto de Residente (VIDEO)

José Ramón López Beltrán e Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), acudieron al concierto de Residente, en el Zócalo.

Sandoval compartió un video en redes sociales, en donde se encuentra con el hijo del Presidente y con su pareja, el politólogo, John M. Ackerman.

Además, la pareja se tomó una foto con Residente, a quien le agradecieron su presencia.

"Nuestro zócalo se llenó de vibra positiva, pacífica y transformadora; y nuestros corazones de gusto por haber saludado a un emblema de las luchas de resistencia en América Latina. Gracias @Residente", escribió la funcionaria en Twitter.

El cantante puertorriqueño se presentó anoche en el marco del festival Radical Mestizo.

--Residente en el Zócalo

Allí, el puertorriqueño no sólo ofreció un recorrido por su carrera, también habló de la importancia de entender aquí y en cualquier lado que las personas que los migrantes se van de casa por necesidad y no por placer. Por supuesto que Trump tenía que ser nombrado tratándose de fronteras, pero Residente no le dio mucha importancia.

"Tenemos que entender a los emigrantes de todos los países, inclusive aquí en México, en mi tierra, a veces la gente no entiende que tienen que mudarse por necesidades humanas, el gobierno de Estados Unidos no lo entiende, mucha gente allá en el país sí pero no vamos a hablar de Trump y aburrirlos porque es un idiota y colectivamente lo sabemos, de lo que no se han dado cuenta es que vamos a seguir brincando murallas", dijo desde el escenario.

Estas palabras las dijo poco antes de cantar "Pal Norte", que habla justo de la migración, por eso la dedicó a aquellos que se tienen que ir de su tierra pero también a quienes los protegen en el camino y a los gobiernos que les abren la puerta.

Una noche fantástica con música, energía, poesía y amigos maravillosos ????¡Viva Latinoamérica! pic.twitter.com/PNEuqYk67r — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) December 9, 2019