"Hijo de su frutísima madre", dice menor por sismo (VIDEO)

"Hijo de su frutísima madre", fue lo que expresó un pequeño de 10 años en el momento del sismo de 7.1 grados de magnitud que sacudió a la Ciudad de México el pasado martes, video se hizo viral luego de difundirse en Tik Tok.

Su mamá grabó el video del momento exacto del temblor. Captó el movimiento del departamento en un sexto piso de la colonia Roma. A lo lejos se escucha la alerta sísmica, el crujir de pisos, paredes y la catarsis del pequeño de 10 años.

"Pinche terremoto", dice el niño y su mamá trata de tranquilizarlo "No, sin groserías, okey, estamos bien".

Sin embargo, al sentir que el sismo se intensifica el pequeño lanza más expresiones como "Fruta, fruta. Hijo de su frutísima madre" y "pero es que me pone re nervioso, es que tonto septiembre, porque tiene que ser así de gay".

Su hermano "brahndiaz", como se identifica en sus redes sociales, contó a EL UNIVERSAL, que no es común que su hermanito se exprese de esa forma. De hecho, él es quien los corrige en su modo de hablar.

Cuenta que su mamá se sorprendió por la reacción, pero que "no iba a ponerse a regañar al niño "por tener miedo" en una situación como la que estaban viviendo.

"Creo que reaccionó de una forma adecuada. Cualquier mexicano lo hubiera hecho, hay quienes se ponen a rezar, otros lloran o gritan".

Menciona "brahndiaz" que al principio su hermano tenía pena tras difundirse el video. De hecho en la grabación le dice preocupado a su mamá "y todas mis groserías quedaron grabadas", pero que se puso contento de saber que se había viralizado y que el video ya tenía millones de vistas.

"Dice que le da pena que haya sido por sus palabrotas, pero la verdad es que su sueño es que un video suyo tuviera miles y miles de vistas, entonces está muy emocionado cuando le dije que tenía cuatro millones de vistas en Tik Tok, se emocionó muchísimo y ahora el video va a llegar a los 10 millones".

Por último contó que ya hizo una canción, obviamente titulada "Frutísima Madre Remix" para "aprovechar el hype que hay y ahora con las fiestas de septiembre y a ver que pasa".

El menor trató de controlar su miedo lanzando un sinnúmero de groserías: