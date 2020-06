Hijos de desaparecidos recuerdan a sus padres en Nuevo León

En estos días de contingencia sanitaria y de aislamiento social, las agrupaciones Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y Amores, han buscado acompañar a las familias que tienen desaparecido a alguno de sus integrantes, y este día en especial, a los niños que no cuentan con la presencia física de su padre.

Cadhac y Amores (agrupación que representa a familias de víctimas de desaparición, secuestro y ejecuciones extrajudiciales), señalaron que para las niñas y niños que tienen papás desaparecidos, estas fechas son días en los que se remueven sentimientos complejos por la ausencia de una de las figuras principales de su crianza.

Con motivo del Día del Padre, niños, niñas y adolescentes que forman parte de las familias del Grupo Amores, se comunicaron entre sí de manera virtual para hablar sobre sus añoranzas y el cariño que tienen a sus progenitores ausentes, al tiempo que formaron un collage con fotos, ilustraciones y frases por esta celebración.

En el acompañamiento psicológico que se les brinda, en esta etapa de contingencia sanitaria y distanciamiento físico, se ha trabajado en el fortalecimiento de sus emociones de una manera lúdica con uso de herramientas como la arte-terapia, para seguir elaborando la ausencia de sus familiares desaparecidos y favorecer mejoras en su desarrollo, señalaron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nuevoleonesas.

"Nos parece que estos tiempos de distanciamiento físico es muy importantes seguir unidos, por lo que se han venido reuniendo virtualmente y lo seguirán haciendo las niñas, niños y adolescentes, para juntos y acompañados por Cadhac, afrontemos la terrible realidad de la desaparición", señaló Consuelo Morales Elizondo, directora de la asociación civil defensora y promotora de los derechos humanos.

Cadhac compartió algunos dibujos y mensajes que por el Día del Padre plasmaron en cartulinas los hijos de desaparecidos: "Este día del padre no me olvido de ti, te recuerdo como siempre. Siempre habrá un lugar en mi corazón, seguiremos buscándote", escribió una niña de doce años a su progenitor ausente: Edgar Erned Paniagua Zertuche, desaparecido el 10 de noviembre del 2010 en Guadalupe, Nuevo León.

"Papá, me muero de ganas de decirte cuánto te quiero y aunque no estés aquí, hoy te tengo presente en este día tan especial...", señaló un menor de ocho años a su padre, Iván Alejandro Alonso Vázquez, desaparecido el tres de noviembre del 2015, en Salinas Victoria, al norte de la zona metropolitana.