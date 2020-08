Hijos de enfermero que superó Covid se alistan para regresar a clases

Los tres hijos de Bernabé, enfermero convaleciente que sobrevivió al Covid-19, se preparan para el inicio virtual y a distancia a clases, en lugares acondicionados en su casa para que el niño de primaria y los dos pequeños de pre-escolar inicien el ciclo escolar este lunes 24 de agosto, mientras su padre aún está en recuperación y en zozobra espera que autoridades de la Secretaría de Salud, clasifiquen el daño pulmonar con el que quedó, como riesgo laboral.

Bernabé Flores Franco resultó positivo a Covid-19, por lo que estuvo internado del 6 al 20 de abril en el hospital general de zona "Salvador González Herrejón", el mismo donde trabajaba y donde a finales de marzo atendieron los primeros pacientes con coronavirus, virus que le dejó daño pulmonar que aún le impide hacer esfuerzos físicos, se sofoca y por el que siente "pequeños dolores".

Han pasado cuatro meses de que enfermó y sobrevivió al Covid-19, pero no ha podido regresar a trabajar por las secuelas que le dejó el virus, sin embargo autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México, aún no concluyen el trámite de que el enfermero sufrió un riesgo laboral, lo que "me preocupa, porque si me dicen que tengo que regresar a trabajar y no puedo hacerlo, podría recibir sólo 50% de mi salario e incluso ser despedido", afirmó Bernabé en entrevista con EL UNIVERSAL.

En tanto él y su esposa, quienes prácticamente han vivido junto con sus tres hijos los estragos del Covid-19, hoy se preparan para el inicio de clases a distancia. Aún con poca energía y sin posibilidad de hacer esfuerzos físicos como colaborar en el aseo de su casa, cargar bolsas pesadas con los alimentos y despensa o garrafones con agua, Bernabé reconoce que la labor pesada recae en Marlene su pareja y madre de sus hijos.

Santiago de siete años de edad, iniciará el segundo año de primaria en clases que verá por televisión, prácticamente desde las ocho de la mañana hasta la una y media de la tarde; mientras que Sebastián y Saúl tomarán clases de tercero y primero de pre-escolar de la mano de sus padres, pues los profesores sólo enviarán instrucciones por la aplicación de WhatsApp.

Será un trabajo de todos, de ellos que tratarán de aprender y concentrarse dentro de su casa de interés social, mientras su padre sigue luchando por superar las secuelas que dejó el Covid-19 y de su madre se multiplicará en labores de profesora, enfermera, ama de casa y cocinera.