"Hipocresía, doctrina de los conservadores"

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje en una red social, señaló que "la única doctrina de los conservadores es la hipocresía", y los ubicó como aquellos que "gritan que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción".

El segundo mensaje del Presidente, en la mañana de este sábado, se refirió a la polémica que levantó el memorándum en materia educativa.

López Obrador escribió: "Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como auténticos sepulcros blanqueados".

Aquellos que rechazaron el mensaje de este sábado de López Obrador también dirigieron señalamientos acerca de los hechos violentos del viernes pasado en Minatitlán, Veracruz, donde han muerto 14 personas.

El expresidente Vicente Fox Quesada posteó: "Qué vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo [se] trata de ti, AMLO. Hablar del pueblo no significa gobernarlo. Atenderlo, sí. No más violencia #Minatitlan.

"Sube a 14 [la] cifra de muertos en Minatitlán; hallan cuerpo embolsado en Edoméx; asesinan a pintor y [a] su familia en SLP. El primer trimestre de AMLO ha sido el inicio más violento de los últimos sexenios. ¡Esta es la realidad! Mientras, López atacando, denigrando, MINTIENDO", escribió Fox en Twitter.

La diputada panista Laura Rojas comentó: "Estos días [son] de recogimiento y reflexión, amor y paz, señor Presidente". Y luego posteó: "¿Alguien sabe cómo está combatiendo la corrupción el presidente López Obrador?".