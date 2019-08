Historia: Del "Ya sé que no aplauden" al "¿A poco la prensa no aplaude?"

Esta mañana de martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno federal logró un acuerdo con las empresas de gasoductos y pidió a los reporteros reunidos en Palacio Nacional un aplauso al final del evento.

"¿A poco la prensa no aplaude?", cuestionó el presidente a los medios de comunicación, luego de tomarse la foto con los empresarios reunidos en Palacio Nacional.

La frase del presidente López Obrador es similar a la expresada por Enrique Peña Nieto, quien en el 2015, al final de un evento en el que anunció medidas de transparencia en su gobierno, dijo a los reporteros: "Ya sé que no aplauden".

El expresidente había anunciado en el evento, realizado el 3 de febrero del 2015, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizaría una investigación sobre el posible conflicto de intereses en la compra de residencias y el otorgamiento de contratos a través de empresarios cercanos a él.

Al concluir su discurso, y tras el silencio de los periodistas, el Presidente volteó a ver a uno de sus colaboradores y dijo: "Ya sé que no aplauden", pero el mensaje se escuchó en la sala.

Esta mañana de martes, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los reporteros reunidos un aplauso al final del evento, luego de anunciar el acuerdo alcanzado entre su gobierno y las empresa de gasoductos, con el cual, aseguró, el costo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuirá de 12 mil millones de dólares a 4 mil 500 millones de dólares.