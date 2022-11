Historia nos juzgará, advierte Augusto al pedir aval a reforma de Fuerzas Armadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Al hacer un llamado a los diputados de Aguascalientes para que aprueben la reforma que prórroga hasta 2028 la presencia militar en labores policiacas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la historia juzgará la actuación de los legisladores y funcionarios públicos.

En este sentido, pidió a los diputados locales votar en conciencia y reconocer que el país no cuenta con policías suficientes y capacitadas para enfrentar a la delincuencia.

Por ello, el responsable de la política interior del país recalcó que el gobierno construye acuerdos con fuerzas políticas de oposición como el PRI en beneficio de todos los mexicanos.

"Ahora lo que importa es México, la seguridad, la paz para todos los mexicanos y ya vendrán seguramente otros tiempos de competencia electoral", subrayó.

---AMLO no promueve el uso de la fuerza pública: Adán Augusto

Aclaró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no promueve el uso de la fuerza pública, pero advirtió que hay que ser realistas y aceptar que es necesario que las fuerzas armadas permanezcan en las calles en apoyo a las corporaciones policiacas, estatales y municipales.

"Quiero decirles que el Ejército mexicano y las fuerzas armadas son un ejército de paz y que raya en el absurdo el discurso de la militarización en el país. (...) No puede haber militarización cuando el mando de las fuerzas armadas lo detenta un civil electo democráticamente por la inmensa mayoría de los mexicanos", puntualizó.

Dijo que el gobierno del presidente López Obrador "no es ni de lejos una dictadura, aquí hay un régimen democrático que ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas".

Recordó que en el pasado, se desaparecían a los opositores, se reprimía y hasta mediáticamente se crucificaba a quienes no estaban de acuerdo con el gobierno en turno.

"Este no es el México de aquella mañana del 6 de diciembre de 2006 en la que un presidente, Felipe Calderón, ese sí, dio la instrucción de sacar a los militares a las calles y los mandó a una absurda guerra mal diseñada, mal planeada, que costó muchas miles de vidas de soldados mexicanos. Todo para qué, para que terminaran torciendo la tarea fundamental, terminaron siendo viles traficantes de armas", acusó.

En este sentido, reiteró que hay denuncias contra el exmandatario en tribunales internacionales, por lo que confió en que "va a haber justicia".

"Seguramente todavía nos alcanzará la vida para ver cómo se hace justicia, por eso el expresidente Calderón enfrenta denuncias en la Corte Penal Internacional y en otros ámbitos que no puedo comentarles ahora", señaló.